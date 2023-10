La casa de Laura Bozzo ('GH VIP 8') en Acapulco, destrozada por el huracán Otis

Laura Bozzo se ha convertido en una de las grandes protagonistas de 'GH VIP 8' gracias a sus ocurrencias y discusiones con el resto de concursantes. Todas las miradas están puestas sobre ella dentro de Guadalix gracias a todas las veces que se ha salvado cuando ha estado nominada. Ahora, la presentadora de televisión está siendo protagonista también fuera del concurso y no por una buena noticia. Su exclusiva casa de Acapulco ha sufrido las consecuencias del paso del huracán Otis. Por el momento, sus hijas han tomado la decisión de no informar a su madre de lo ocurrido para no desestabilizarla y para que siga centrada en el reality.

El huracán Otis ha provocado la muerte de al menos 39 personas en su paso por México. Especialmente, por Acapulco. Es aquí donde se ubica la vivienda de lujo de Laura Bozzo. Ha sido Victoria, la hija de la presentadora peruana, la que ha confirmado que la casa necesitará ser reconstruida. "Dentro de todo sigue en pie, pero va a retomar mucho esfuerzo reconstruir todo", ha explicado su hija. Según expresa también un periodista en el medio latinoamericano 'Amor y fuego' no ha habido daños materiales.

La otra hija de Laura Bozzo, Alejandra, se encontraba en el lujoso apartamento en el momento el que pasó el huracán. Se refugió en el baño hasta que pasara. No hay que lamentar daños personales, pero sí ha habido materiales. Por el momento, ambas han decidido no informar a la peruana porque consideran que está concentrada en su juego y no quieren desestabilizarla.

Laura Bozzo no ha sido la única famosa que se ha visto afectada por el huracán Otis. Hace un par de días, Carmen Morales desvelaba que su hermana, Shaila Dúrcal, estaba destrozada porque no habían sido capaces de comunicarse con los padres de su marido, Dorio Ferreira. Los padres del cantante viven en México y han sido víctimas de este fenómeno metereológico. Unas horas después se ha conocido que han sido encontrados sanos y salvos.

La última bronca entre Laura Bozzo y Jessica Bueno

Que Jessica Bueno se gastara 75.100 euros por escuchar un mensaje de sus hijos no ha sentado nada bien dentro de la casa de Guadalix. La convivencia entre los concursantes está más agitada que nunca y Laura Bozzo ha protagonizado la última bronca con la modelo. En concreto, todo saltó por los aires debido un gesto de la sevillana que la peruana interpretó como que la estaba imitando y burlándose de ella. "Mira, Súper, necesito un bastón. Ya que me imitan como camino", llegaba a quejarse la presentadora. La ex de Kiko Rivera se defendía y aseguraba que no le había llamado "vieja" en ningún momento.