La carta de Pilar Rubio a Sergio Ramos tras conocerse que no irá más a la Selección

Pilar Rubio vuelve a mostrar, una vez más, todo su apoyo a su marido Sergio Ramos. Este confirmaba hace unas horas que no volvería a formar parte de la Selección Española, como le habían comunicado en una tensa llamada. Ante el malestar por tal decisión, le ha dedicado una carta llena de amor, elogios, cariño y comprensión. Para ella no hay discusión, este final con La Roja no es lo que se merecía: “No es el que te has ganado y te sigues ganando. Tu historia con la Selección queda para siempre”.

La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha comenzado su publicación recordando lo importante que es en su vida: “Es mi pareja, mi marido, mi amigo y el padre de mis hijos”. Hay cosas que admira tanto de él que no has sido premiadas con este silencioso adiós, que no lo logra entender. Junto a la selección, el futbolista del PSG de París, donde actualmente viven todos juntos, fue campeón del mundo en Sudáfrica en 2010 y ganó dos Eurocopas, la de 2008 y 2012. El hecho de que ya no formará parte del pasado Mundial de Qatar a finales de 2022 junto a Luis Enrique auguraba un final que, finalmente, se ha precipitado.

Siempre ha sido para ella “un ejemplo de profesionalidad, pasión y entrega”. Quiere agradecerle públicamente todo lo que ha significado para el fútbol español, “imborrable para mí y para tanto”. Esto solo es un paso más en su amplio recorrido como futbolista haciendo hincapié en que “la victoria es tuya”. Siempre contará con sus cuatro hijos y con ella para superar cualquier circunstancia y por eso acompaña estas palabras con fotos de todos ellos. Mientras que en la primera el espacio es para Sergio Ramos posando con sus trofeos más queridos, en la segunda aparecen todos con las camisetas y su número de dorsal en la Selección Española.

Sergio Ramos: “He recibo la llamada del actual Seleccionador y no cuenta conmigo”

Son tiempos difíciles en lo profesional para Sergio Ramos. Esta despedida de la Selección Española se suma a la última polémica que protagonizó cuando, al terminar uno de sus partidos, se encaró con un fotógrafo y le dio un empujón. El 23 de febrero habría recibido una llamada en el que se le comunicaba la decisión. Era el actual seleccionador, Luis de la Fuente, que comenzaba la etapa en diciembre de 2022, el que le daba explicaciones que no le habían gustado. Exponía que “no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”. Está completamente decepcionado con la decisión y la forma en que se ha realizado. Con mucho pesar, “esperaba que fuera más largo y terminará con un mejor sabor de boca”, acorde a todo lo conseguido juntos.

Todo ha sido, en sus propias palabras “algo cuestión de edad, u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido”. Ni las 180 veces que ha sido internacional, ni los más de 23 goles en ellos han sido suficientes. No cree que el hecho de que ya no sea igual de joven que muchos de sus compañeros no es para nada un obstáculo. Pone, para ejemplo, de ejemplo a otros futbolistas de primer nivel como Modric, Pepe o Lionel Messi. Entiende que, al final, debe ser “la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol”. Ahora se queda con todos los recuerdos y con el orgullo que siente.