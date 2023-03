La carta abierta de Javier Santos a Julio Iglesias: "No quiero dinero, solo un encuentro contigo"

Javier Santos quiere conseguir exactamente lo logrado por Manuel Díaz 'El Cordobés'. Días después de que el torero haya abrazado a su padre y haya recuperado la relación 54 años después de su nacimiento, el valenciano ha tomado la decisión de escribir una carta pública a Julio Iglesias. Una misiva a la que hemos tenido acceso en SEMANA en primicia y que describe cuál es su intención a partir de ahora. Renuncia a su herencia y deja claro que tan solo quiere reunirse con él. "Sería inmensamente feliz si mi padre me oyera", asegura. A continuación te mostramos el texto íntegro:

CARTA ABIERTA A JULIO IGLESIAS DE JAVIER SANTOS

"No quiero dinero, lo único que busco es un encuentro contigo, poder hablar y un gesto propio de la relación genética. Sería inmensamente feliz si mi padre me oyera"

PUNTO DE PARTIDA: Javier Santos, hijo no reconocido de Julio Iglesias, aún avalándolo una prueba de ADN de un 99% , renuncia a cualquier bien, derecho y, en definitiva, a cualquier tipo de beneficio económico que pudiera derivarse de la relación genética. Desea hacer pública su voluntad de rechazar lo material, lo único que le mueve es el sano deseo espiritual o anímico de estar con su padre unas horas y hablar.

Esta renuncia al dinero abarca tanto al momento presente, como al futuro, en relación a sus posibles derechos con respecto a JULIO IGLESIAS. Sería muy feliz si se produjera un encuentro con Julio Iglesias, dado que tienen el mismo ADN. Son muchos años de padecimientos y de tristeza y ya es hora ese diálogo cara a cara,

Se pregunta por qué JULIO IGLESIAS no sigue el camino de EL CORDOBÉS en el encuentro tan edificante con su hijo Manuel Díaz. Carlos Baute ya lo hizo con su hijo y alcanzó paz y felicidad. Solicita el apoyo de padres famosos y gente normal para que le ayuden en este sano deseo de encontrarse desinteresadamente con Julio Iglesias. Ha habido varios casos parecidos al del Cordobés y Baute resueltos felizmente. Genéticamente se ha demostrado que Julio Iglesias es padre de Javier Santos.

Julio Iglesias no tiene nada que perder por verse con Javier Santos, es jugar sobre seguro. Sería muy conveniente para ambos esa comunicación. Vis a vis, el encuentro sería muy fácil y conveniente para ambos. Javier Santos pide perdón a Julio por si algo no ha estado bien en su proceder.

Hace tan solo unos días Javier Santos reveló la conversación que había mantenido con su abogado, Fernando Osuna, el letrado que lleva su caso de paternidad y que, además, había conseguido demostrar también que Manuel Díaz es hijo de Manuel Benítez. Le pidió que no tirara la toalla, que no se rindiera y es que todavía quedan vías "para demostrar la verdad". En primera persona dejó claro que su batalla en los tribunales iba a continuar: "Voy a seguir luchando, tengo fuerzas, una familia que me apoya y una prueba bajo el brazo que me anima a continuar hasta que ya no me queden más vías, la próxima parada será la Organización de las Naciones Unidas".

El hijo de Edite Santos no ha dejado de batallar legalmente con el único objetivo de conseguir el reconocimiento de paternidad de Julio Iglesias. Lleva más de 30 años luchando por ello y, aunque queda camino por delante, lo cierto es que hay una prueba de ADN que cotejó que entre ellos hay un vínculo genético del 99%, un logro al que él se aferra. Él y su madre mantienen que Javier nació frutó de la relación entre la exbailarina portuguesa, María Edite Santos, en 1975. ¿Conseguirá ahora con esta carta que SEMANA te muestra en su totalidad que Julio Iglesias acepte un encuentro privado? Solo el tiempo lo dirá.