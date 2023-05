La burla de Camilo Blanes tras su inesperada decisión

Hace dos semanas que Camilo Blanes reapareció públicamente a través de las redes sociales. Desde entonces no ha parado de colgar contenido en su perfil de Instagram y cosechar titular en los medios de comunicación. El hijo del fallecido Camilo Sesto sorprende ahora con una inesperada decisión.

Tras el aluvión de mensajes que ha recibido de muchos fans que se han preocupado por su estado de salud, Camilo Blanes ha optado por eliminar los comentarios de su muro. Continúa muy activo y a golpe de click parece tomarse con sorna el momento que atraviesa. Prueba de ello es la siguiente frase que acompaña su último post: "Dile dro a las nogas".

La nueva vida de Camilo Blanes

Tal y como ha podido saber SEMANA, el hijo de Camilo Sesto está adaptándose a una nueva identidad porque quiere cambiar radicalmente su vida. Y es que según hemos conocido desea vivir como una mujer. Esto es lo que ha comunicado a su entorno más cercano. No quiere que le sigan llamando por el nombre de Camilo y ha solicitado que se le llame, a partir de ahora, como Sheila Devil. Un giro del que también ha dejado constancia en redes cambiando su perfil de Instagram. Ahora responde a Shelaw.

La elección de este nombre es una decisión meditada. Sheila significa música, una de las grandes pasiones de Camilo Blanes desde su infancia. “Para él la música siempre ha sido su vida”. Además, ha borrado las fotos que pertenecen al pasado y ahora mismo en sus redes sociales solo le podemos ver como Sheila. En las 35 publicaciones de Instagram aparece en todas con peluca, en las últimas con una en tono pelirrojo.

La persona que está más pendiente de Camilo Blanes en estos momentos es su madre, Lourdes Ornelas. La mexicana incluso se veía obligada a llamar a la policía. El pasado fin de semana echaba a Christina Rapado de la casa de su hijo, ubicada en la madrileña localidad de Torrelodones y mostraba su desaprobación hacia la actriz. "Sabiendo en el estado en el que él está le ha llevado bebida. La veo entrar con bolsas y le está grabando con un móvil. Eso de que fueron novios, obviamente es una mentira. A ella no la conozco de nada, siempre recibo de ella insultos. De todo lo que ha pasado, lo que más me asusta es que esté esta persona", señalaba.

La versión de Christina Rapado

Christina Rapado, en conversación con SEMANA, negaba que tuviera un interés en aprovecharse de Camilo Blanes. “Él me llama el sábado al mediodía, yo le pregunto por las fotos que había estado subiendo y me cuenta que lleva dos días sin dormir. Es ahí cuando me dice que me vaya para Torrelodones y yo voy. Eso eran como las dos de la tarde. De mi casa a la suya hay 20 minutos. Entonces yo paré, compré unas cervecitas, que a mí me gusta tomarme mi cervecita fresquita, y llegué a su casa”, afirmaba.

También desmintió que el hijo de Camilo Sesto tomara alcohol en su presencia. “Él quería que llamásemos a sus amigos para que nos trajeran ‘golosinas’ y yo lo entretuve. Mi idea era quedarme a dormir con él, para que pudiese descansar y comenzar un día nuevo". Sin embargo, Lourdes Ornelas se personó en la residencia. "Se me acercó, me dijo que o me iba o llamaba a la policía y yo me fui".