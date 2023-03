Will Smith y su polémica agresión, presente en los Oscar con una broma que ya es viral

La agresión de Will Smith a Chris Rock en 2022 ha vuelto a ser noticia en los Premios Oscar a través de una broma del presentador.

Will Smith el pasado año en la 94 edición de los Premios Oscar se convirtió en el absoluto protagonista. ¿El motivo? El golpe que le propinó al presentador Chris Rock por un comentario sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith. Tal fue la repercusión que la gala se puso manos a la obra y creó un gabinete de crisis para actuar pronto si se volviera a repetir una situación similar. Pues bien, 12 meses después de aquello el actor está vetado, aunque eso no ha evitado que se hagan comentarios al respecto. El presentador Jimmy Kimmel sin nombrar a Will Smith ha hecho mención a la agresión que ha estado durante mucho tiempo en boca de todo el mundo.

" Queremos que se diviertan, se sientan seguros y, lo que es más importante, queremos que yo me sienta seguro. Si alguien comete un acto de agresión durante el show te darán el Oscar a mejor actor y se te dará el permiso para dar un discurso de 19 minutos. Si pasa lo que pasó el año pasado o si hay un incidente violento haced lo mismo del año pasado, nada. Siéntate y no hagas nada", ha dicho el comunicador ante cientos de actores. Así ha criticado también que Will Smith recogiera su galardón y posara con los premiados, a pesar de lo sucedido durante una gala en la que estará relegado durante una década. "Tengo a unos amigos ahí protegiéndome. Si hay un amago de agredirme...", ha continuado bromeando sobre la posibilidad de que alguien le agrediese en algún momento, pues habría muchas personas esta vez dispuesto a ayudarle.

Pero, ¿qué han dicho las redes sociales tras escuchar al cómico? Numerosos usuarios de la red social del pajarito han reparado en su discurso inicial, de hecho, hay quien se ha indignado porque hayan nombrado lo sucedido en más de una ocasión. "Otra referencia a Will Smith. ¿Está patrocinando algo?", "Estoy cansado de que utilicen como blanco a Will Smith" o "¿Cuántas bromas vas a hacer sobre esto? Pareces un universitario" son solo un ejemplo del continuo goteo de mensajes de espectadores de la gala que desaprueban estas bromas. Por el momento, ni Will Smith ni su mujer se han pronunciado en el universo 2.0, al menos durante la emisión de los Oscar, donde han sido muy mencionados, a pesar de no estar entre los invitados.

El otro zasca de Jimmy Kimmel

No han sido los únicos a los que el presentador de la gala ha metido 'un palo' en pleno directo. Sus otros blancos han sido dos grandísimos actores, aunque la razón nada tenía que ver esta vez con una agresión sino con su ausencia. "Sabes, Tom y James Cameron no se presentaron esta noche. Los dos tipos que insistieron en que fuéramos al cine no vinieron al cine", ha deslizado, chanza que ha desatado las carcajadas entre el público.