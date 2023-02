Sarah Jessica Parker sigue marcando tendencia y ahora en And Just Like That... nos muestra el bolso más cómodo para combinar con tus looks de primavera

No hay apasionada de la moda que no tenga a Sarah Jessica Parker en los altares. Han pasado casi veinticinco años desde la emisión de la primera temporada de Sexo en Nueva York y sus estilismos (muchos de ellos imposibles), así como sus bolsos y zapatos icónicos siguen siendo referencia e inspiración para las fashionistas. A punto de estrenarse la nueva temporada de And Just Like That... Carrie Bradshaw ya nos ha dado la pista del complemento que no va a poder faltar en tu armario esta temporada. Si eres de las que no pudiste resistirte al collar con el nombre que tanto amaba la protagonista, ahora seguro que también serás de las que en los próximos meses no saldrás a la calle sin la bolsa de tela.

Entre las imágenes que ya hemos podido ver del rodaje hemos descubierto que (además de la nueva oportunidad que le da a Aidan Shaw, uno de los hombres de su vida) Carrie continúa siendo una apasionada de la moda y luciendo esos looks con los que tanto nos enseñó de moda. Y entre todas las nuevas adquisiciones hay una que se repite en cada uno de sus estilismos, y no es otra que esa sencilla bolsa de tela que ahora llevamos a la compra y que con ella se ha elevado a la categoría de tendencia absoluta.

Después de hacer de la baguette de Fendi o del Saddle de Dior sus bolsos de cabecera ahora le ha llegado el turno a la tote bag en diferentes colores y estampados.

El bolso de Sara Jessica Parker, el complemento viral de la temporada

Paseando con su amiga Miranda, en una romántica cita con Aidan, a las puertas de su casa en Nueva York o en una jornada de compras, Sarah Jessica Parker no se separa de su bolsa de tela. Ella nos demuestra que esta temporada no es necesario invertir en un carísimo modelo, porque esta bolsa, que puedes comprar por unos 20 euros (las tiendas de souvenirs de los museos son un lugar ideal), te va salvar tus estilismos. La actriz las tienes en varios colores y con distintas leyendas, entre ellas una bolsa con la frase del pintor Jean Michel Basquiat: "Out getting ribs" ("He salido a por costillas").

No lo pienses más. Y hazte ya con una bolsa de tela sin pensarlo.