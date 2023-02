Marta Riesco fulmina a Cristina Porta tras su rifirrafe: "Es una mediocre"

"Mis looks no me convierten en mejor o peor reportera", aclara Marta Riesco tras los ataques de Cristina Porta en pleno directo.

Marta Riesco está que echa humo. Hace apenas unas horas, en la tarde del miércoles, protagonizó un rifirrafe en pleno directo de 'Sálvame' con Cristina Porta. Ambas coincidieron en la gala de presentación de la feria de San Isidro de 2023 en Las Ventas, a la que han no faltaron famosos como invitados, como José Ortega Cano, Gloria Camila, Victoria Federica o Carmen Lomana. Allí, la colaboradora de 'Sálvame' se quejaba por las maneras de su compañera, a la que lanzaba duras críticas por la manera en la que había ido vestida al acto. Pues bien, la aludida no solo le replicó en pleno directo: también le ha respondido en las redes sociales con una contundente carta.

"Amo mis looks. Y sí, solo soy una reportera de calle y de redacción pero no me escondo. Amo que me llamen y que me escriban diseñadores, maquilladores, peluqueros para arreglarme en mis reportajes", arranca diciendo Riesco en su perfil de Instagram. "Y Sí, no es algo usual entre reporteras y reporteros pero a mí me ocurre. Yo acepto encantada e intento lucir sus trabajos con pasión y admiración mientras yo hago el mío , lo mejor que puedo".

"Mis looks no me convierten en mejor o peor reportera. Mis exclusivas y reportajes sí. Que alguien se meta con lo “en serio” que me tomo mis outfits, me parece una crítica mediocre. Como con mi trabajo no se pueden meter, se meten con que me creo una estrella a la hora de vestirme. Pienso en la de veces que tantas y tantas personas se han ido avergonzadas a la cama porque se han reído de ellas por cómo visten o porque las han hecho ver que así no deberían vestirse. Hasta en mi colegio pasaba", continúa.

Vídeo: Telecinco

"El problema es que por aquél entonces teníamos 12 o 14 años. No es el caso de ahora. Igualmente me voy feliz a la cama y presumiendo de este diseño de @virginiaabzueta hecho para la ocasión y por el trabajazo en make Up y Hair de @rosamorenorm . Me siento empoderada, inteligente, guapa y fuerte y contra eso amigos, no vale critica ninguna. Sed todo aquello que soñéis y trabajad duro. La gente mediocre solo critica la luz de los demás. Que no os apaguen la vuestra. La mía brilla con más fuerza que nunca. Os quiero".

"La profesionalidad brilla por su ausencia", espetaba Cristina Porta a Marta Riesco

La bronca entre Risco y Porta dio comienzo cuando ambas estaban cubriendo un acto en la plaza de toros de Las Ventas. La colaboradora de 'Sálvame' se quejaba de que Riesco intentaba acaparar todo el espacio e impedía que ella trabajara. "Si estás trabajando en 'Sálvame' la profesionalidad brilla por su ausencia. Desde luego que si trabajas en un programa que hace todo lo que ha hecho", le respondía Marta Riesco. "¿Qué hace? Mucha audiencia. Estamos en un evento Marta. Céntrate. No eres la protagonista. Estamos cubriendo un evento y se cree que ella es la protagonista. Estoy flipando", espetaba Porta. Riesco respondía sin que se pudiera escuchar qué decía exactamente a causa de todo el revuelo del evento. Muy cabreada, Porta insistía: "No estás bien. Marta, no estás bien. Te lo digo. Cálmate porque vas de feliz en tus redes sociales y no te veo". La reportera de 'Fiesta' no dudaba en ponerse delante de las cámaras intentando boicotear así a 'Sálvame'. Tras este desagradable incidente, la polémica, una vez más, está servida.