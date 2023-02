Berta Vázquez se ha convertido en protagonista inesperada de la última edición de los Premios Goya. La actriz de 'Vis a vis' se subió al escenario para entregar la estatuilla a 'Mejor película europea' y su nombre se convirtió en trending topic por su cambio físico. Ella se ha pronunciado a través de las redes sociales donde ha respondido de una manera muy inteligente.

La intérprete hispano-ucraniana de origen etíope, de 30 años, ha recuperado una cita que pertenece a Eleanor Roosevelt, diplomática y activista por los derechos humanos, Primera Dama estadounidense en el periodo que trascurre entre 1933 y 1945 y esposa del Presidente Franklin Delano Roosevelt. La poderosa frase que ha compartido en su Instagram es la siguiente: "Las grandes mentes discuten ideas, las mentes medianas discuten acontecimientos, las personas pequeñas discuten sobre personas".

Las redes se vuelcan con Berta Vázquez

No todo fueron mensajes hirientes, la actriz también recibió el apoyo de un gran número de internautas que se volcaron con ella y mostraron su desaprobación porque se juzgue el físico de una mujer. "Los cuerpos cambian y ayer Berta Vázquez estaba preciosa en los Goya! Se me dio un aire a Naomi Campbell. Repetir conmigo… NO OPINAR DEL CUERPO DE LOS DEMÁS. Fin", afirmaba una seguidora. "¿Qué le ha pasado a Berta Vázquez?, Son los comentarios que llevo leyendo ya un rato, le ha pasado que es una diosa de ébano y que vosotros no entendéis que no tenemos que justificar los cambios de nuestro cuerpo para contentar vuestras mentes de indigentes mentales. BELLA", sentenciaba una tuitera.

La cosa no quedó ahí, muchos espectadores mostraron su indignación porque este tema copara el interés durante una noche en la que debía hablarse de buen cine. "¿Alguien escuchó anoche a Laura Galán en los #Goya2023 o alguien ha visto Cerdita? Porque lo que estoy leyendo sobre Berta Vázquez no tiene nombre. El mensaje no cala… Y eso que ya sois más que adultos (presuntamente). Vergonzoso". Y es que numerosos tuiteros no daban crédito de lo que estaba sucediendo. "Leo que Berta Vázquez es TT no por su trabajo, sino porque la gente se ha metido con su físico. Qué vergüenza. La chica es un bellezón ( y aunque no lo fuera), ¿Qué clase de mensaje estamos dando? Ni #BertaVazquez ni nadie se merecen pseudocríticas por su físico".

Berta Vázquez acudió a la gala con un vestido palabra de honor color café firmado por JcPajares. Un estilismo que combinó con guantes de tul a tono. Llevaba la melena suelta peinada con raya en medio y los complementos en dorado: dos brazaletes y una gargantilla.