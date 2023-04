La abogada Teresa Bueyes quiere ser madre: "Me ha dado la idea Ana Obregón"

El nacimiento de la nieta de Ana Obregón ha generado un tsunami de reacciones. Un tema que continúa copando la actualidad de los debates de televisión. Una de las últimas en pronunciarse ha sido Teresa Bueyes. La abogada de los famosos, de 52 años, ha reconocido que va a seguir los pasos de la actriz y presentadora. También quiere ser madre y utilizará el óvulo de una sobrina para tal efecto.

"A mí me ha dado la idea Ana. No he podido tener hijos y quiero que los hijos que tenga sean de mi sangre. Quiero ver esta extensión en un hijo mío", ha afirmado durante su intervención en 'Sábado Deluxe'. La letrada añadía que "estos líos van a ser habituales" en relación a los nuevos parentescos que puedan resultar. En el caso de Ana Obregón, ella es la abuela de la pequeña Ana Sandra, pero legalmente figurará como su madre. Además, la abogada lanzaba la siguiente petición al resto de los colaboradores que se encontraban en la mesa. "No me llaméis egoísta". Y es que para Teresa Bueyes la decisión de Ana Obregón ha sido un "acto generoso y de amor".

La nueva vida de Ana Obregón

El nacimiento de la benjamina de la familia ha supuesto un s0plo de aire fresco para la intérprete quien continúan en Miami. En el último número de la revista SEMANA, a la venta en tu kiosco habitual, podrás saber cómo es su día a día. También descubrirás el interior del apartamento en el que está viviendo. Se trata de un ático de dos dormitorios y 117 metros cuadrados, por el que paga 9.000 dólares al mes.

Ana Obregón está volcada en su nieta mientras en nuestro país el asunto continúa despertando un gran interés. En el último debate de 'El Deluxe', también ha intervenido María Patiño quien ha señalado haber mantenido contacto con la actriz recientemente. "Ella es consciente de lo que está pasando y muere de amor. Yo he aplaudido que cada vez que hemos preguntado algo, nos ha contestado. Yo no estoy de acuerdo con su gestión comercial, pero sigo pensando que es un acto de amor. Aunque muchas veces tenemos que pensar en los demás cuando tomamos decisiones. Hay más familia afectada", insistía.