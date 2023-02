La abogada de la víctima del caso Dani Alves rompe su silencio sobre su posible salida de prisión

Para Dani Alves este 16 de febrero ha sido decisivo. Se ha celebrado en la Audiencia de Barcelona una vista en la que se ha discutido si el futbolista saldrá o no de prisión. Mientras la Fiscalía y la acusación particular creen que hay riesgo de fuga, la defensa del brasileño opina todo lo contrario, al igual que su círculo más cercano. Ester García, abogada de la víctima, ha roto su silencio frente a las cámaras recalcando su punto de vista y las altas posibilidades que, a su parecer, tiene el empresario de abandonar el país tras ser denunciado por presunto abuso sexual. "Hay un riesgo elevado de fuga no solo por la penometría sino por la capacidad económica importante en este caso del investigado", ha dicho. Además, ha insistido en las consecuencias que tendría en su clienta que el deportista estuviera fuera de la cárcel, una situación que provoca en la joven de 23 años una angustia inexplicable. "El que se le pusiera en libertad incluso con alguna medida cautelar, supondría una vulnerabilidad a la integridad psicológica de mi clienta porque mientras que él estuviera en libertad, ella se ve obligada a estar encerrada", continúa.

Vídeo: Europa Press

En el vídeo que te ofrecemos en este artículo se puede ver cuál es la tajante posición de la abogada, quien espera que la justicia tome decisiones pronto para que la chica que le denunció por lo sucedido en una discoteca de Barcelona pueda empezar a rehacer su vida. "Su sintomatología ya no es solo de una mujer que ha sufrido una agresión sexual sino que aquí se suma una presión mediática. Es decir, es un plus en esta sintomatología traumática entonces entiendo que se tiene que mantener esta medida cautelar", explica.

Justo este jueves se ha descubierto la excusa que le ha puesto Dani Alves al hallarse semen suyo en el baño del local de Barcelona en la que tuvieron lugar presuntamente los hechos por los que se le acusa. Al parecer, hasta en dos llamadas telefónicas desde la prisión en la que permanece le aseguró que estaba borracho y que no recordaba absolutamente nada. Dani Alves ha pedido perdón a su esposa en varias ocasiones, diciéndole que está muy afectado y que apenas tiene recuerdos de aquella noche, fatídico día tras el que fue denunciado. Al brasileño le ha dado un giro radical su vida y, aunque ahora cuenta con un equipo legal con el que se siente completamente respaldado, lo cierto es que su situación actual es complicada. La Fiscalía ha insistido este jueves en que quiere mantener en prisión a Alves, ya que, según creen, "su elevado patrimonio" podría favorecer una posible fuga.