Kiko Rivera vuelve al trabajo 10 días después de su operación de corazón

Kiko Rivera ha encontrado por fin el momento perfecto para volver al trabajo. Apenas 10 días después de someterse a una operación de corazón, el dj ha reaparecido en Chipiona para pinchar en un conocido local, Tucán. A toda prisa, el hijo de Isabel Pantoja llegaba al recinto en su propio coche y acompañado de personas de su equipo, que le acompañan a todos los compromisos profesionales que tiene en agenda.

Sin mediar palabra con la prensa que le preguntaba por su recuperación, Kiko Rivera se metía rápidamente en el parking del local. Una de las personas de seguridad le abría la puerta de la valla a su llegada para que entrara en el parking privado y aparcara su coche para cumplir con su función como dj. En un ambiente inmejorable, Kiko pincha ante un público completamente entregado a la música del dj. No solo puso canciones suyas, también se atrevió con otras que están muy de moda.

¡Dale al playa para ver la reaparición de Kiko Rivera!

Vídeo: Europa Press.

Tras haber afrontado un nuevo susto en su salud, Kiko Rivera ha retomado ya sus compromisos profesionales. En apenas nueve meses, el DJ ha sufrido dos varapalos que han puesto en jaque su vida cotidiana. Tanto es así, que el hijo de Isabel Pantoja se veía obligado a someterse a una intervención quirúrgica por un cateterismo. Una operación que resultó ser todo un éxito y de la que quiso hablar el protagonista a través de sus redes sociales.

Con rostro visiblemente recuperado y las energías renovadas, el cantante demostró estar siguiendo a rajatabla las indicaciones médicas. Él mismo aseguraba estar dispuesto a cuidarse para no tener en vilo a sus seres queridos ni a sus fans una tercera vez. Pero su testimonio no quedó ahí, y también llevó a cabo una reflexión que gira en torno a los comentarios que diversas personas hicieron sobre él y sobre su estado de salud. Algo que no gustó en absoluto al artista y así lo aseguraba, pidiendo a todos ellos que piensen más en sus respectivas vidas.