Kiko Rivera arranca una nueva etapa de la mano de una tienda de ropa

13 Look con mensaje

Para el evento, un sonriente Kiko Rivera eligió una camiseta en la que se podía leer ‘mantente alejado del fuego’ y precisamente eso es lo que hace él porque desde hace mucho tiempo no se mete en polémicas. No es ajeno a toda la controversia que suscita su familia. Isabel Pantoja, su hermana Isa y demás son nombres que están siempre en los titulares, pero Kiko no quiere saber nada.