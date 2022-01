Cuando las relaciones dentro del seno del clan Pantoja continúan siendo tensas, Kiko Rivera ha sufrido un nuevo contratiempo en cuestiones de salud. Un imprevisto que él mismo ha querido compartir vía redes con todos sus seguidores. «Estoy con un ataque agudo de gota», ha contado.

El hijo de Isabel Pantoja ha querido poner una nota de humor al asunto mostrando la muleta en la que se apoya para caminar. «Os presento a mi amiga durante unos días». Nuevamente, vuelve a verse aquejado por esta dolencia y en vez el diagnóstico es «agudo», tal y como ha confirmado. Ha dado estos detalles cuando se disponía a grabar su nuevo videoclip.

La anterior ocasión en la que Kiko Rivera reconoció padecer de gota fue durante las pasadas Navidades. En los últimos años, ha sufrido episodios recurrentes que se caracterizan por presentar ataques repentinos y graves de dolor, enrojecimiento e hinchazón en una o más articulaciones. Las más habituales son en el dedo gordo del pie. Fue precisamente por esta razón por la que tuvo que abandonar su aventura más extrema en ‘Supervivientes’. Programa en el que participó en 2011. También vivió uno de estos episodios durante su paso por la casa de Guadalix en ‘GH Dúo’. En los últimos años, incluso, ha tenido que ser ingresado en el hospital en distintas ocasiones. Así le ocurrió en febrero de 2017 y en el verano de 2018. Los médicos siempre le aconsejan que cuide su alimentación y realice deporte de forma regular.

Los problemas familiares

Este contratiempo de salud se produce cuando las relaciones con su familia continúan siendo muy tensas. A pesar de que a finales del año pasado, se reconcilió con su madre parece que ambos han vuelto a distanciarse y no mantienen contacto. Esto fue lo que confirmó Irene Rosales durante su última entrevista en televisión. «Mi marido tenía ganas de que se produjera una conversación con su madre, pero sintió que ella en ese momento no quería. Kiko no ha querido insistir más. Es respetable que ella no desee hablar ahora mismo».

Además, Kiko continúa enemistado con su hermana, Isa Pantoja. «A ver si se entera ya la señorita y deja de dar por culo. Que nos dejen vivir tranquilos!✌🏻 Entérate ya que mi familia son mi mujer y mis hijos ahí acaba!». Este fue el mensaje que le dedicó recientemente en redes. Tampoco se habla con su prima, Anabel Pantoja. Una nueva guerra que surgió a raíz de la muerte de su abuela, doña Ana. Poco después de que el DJ regresara a Cantora para arropar a Isabel Pantoja en este duro momento. Fue entonces acusó a la colaboradora de echar más leña al fuego en la guerra que mantenía hasta entonces con su progenitora.