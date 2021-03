Kiko Rivera ha animado sus redes con un sorteo muy especial, el de su propia moto, tan solo entre sus fans que le ayuden a convertir en éxito su nueva canción, ‘La tentación’. Escúchela, participa en el sorteo y ¡mucha suerte!

Kiko Rivera no para. Si pensamos que el Dj está saturado con todo el trajín que su guerra contra su madre, Isabel Pantoja, le está provocando estamos muy equivocados. Entre visitas a su equipo de abogados, procuradores y asesores varios, así como su paso por platós de televisión, entrevistas en revistas o en las redes sociales con su propia sección con invitados y un sinfín de quehaceres personales y profesionales, Kiko Rivera también ha encontrado un hueco para lanzar una nueva canción al mercado discográfico y, por si esto no fuera poco, también se está encargando personalmente de las labores de promoción de su nuevo trabajo. Normal que el artista se queje del estrés y la ansiedad a la que está sometido, pero de esto no se acuerda ahora que tiene una buena nueva entre manos y una moto a punto de dejar de ser de su propiedad, si es que sus fans cumplen con las condiciones que establece.

Después de lanzar ‘Cicatriz’, Kiko Rivera ha sacado un nuevo tema, ‘La Tentación’, con la que ha querido probar nuevos ritmos y sonidos, que se alejan de lo que nos tenía acostumbrados. Y es que el Dj se ha pasado al reggae, aparcando el reggaetón y el electrolatino a un lado. Ahora apuesta por ritmos jamaicanos y no quiere que este cambio de rumbo pase desapercibido entre sus seguidores, motivo por el cual ha decidido orquestar un sorteo muy especial: se deshace de su moto, esa con la que ha surcado las carreteras de Sevilla y con la que tantas veces le hemos visto llegar a su casa y huir de la prensa. Eso sí, la moto no saldrá de su garaje si sus seguidores no cumplen con una condición inamovible.

Vídeo: YouTube

Kiko Rivera está dispuesto a sortear su moto entre sus seguidores si estos le ayudan a convertir su nueva canción en todo un éxito en escuchas en Spotify. Si sus fans le ayudan a que su tema consiga 50.000 reproducciones en tan solo 24 horas él le quitará el polvo a su moto, la envolverá en papel de regalo y se la entregará a su nuevo dueño. Pero es más, tan ilusionado está con este sorteo, que incluso promete ser él mismo quien lleve la moto hasta su nuevo destinatario “cuando se pueda”, si entre todos consiguen alcanzar dicha cifra de reproducciones. Ahora bien, ¿lo conseguirá? A primera hora de la mañana su canción tan solo contaba con 1.500 reproducciones, pero gracias a esta promoción y al sorteo que Kiko Rivera promete realizar, las visitas siguen subiendo y ya rondan las 20.000 reproducciones.