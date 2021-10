Kiko Rivera ha cargado duramente contra su prima, Anabel Pantoja. No está de acuerdo con sus declaraciones y se lo ha dicho públicamente.

Desde que Kiko Rivera decidiera no asistir a última hora a la boda de su prima, Anabel Pantoja, no ha dejado de protagonizar escándalos. Él no fue el único que declinó la invitación, también lo hicieron su esposa y sus hijas, a quienes prohibió quedarse en la isla. SEMANA ha publicado en exclusiva que esta llamada fue muy tensa, ya que las directrices fueron claras: debía volver a Sevilla. Días después del enlace, Kiko Rivera ha sacado toda la artillería para cargar contra Anabel y es que no está de acuerdo con las declaraciones que ha dado. En absoluto. «Manda cojones la cantidad de mentiras que hay sueltas por ahí. Madre mía, mi arma», dice el DJ tras dejar de seguir a su prima en su cuenta de Instagram.

Kiko Rivera no piensa quedarse callado, tanto es así que cuando todavía no se ha cumplido una semana del enlace de Anabel y Omar ya ha dicho sentirse decepcionado. «La mentira y el engaño tienen fecha de caducidad. Al final, TODO se descubre. Al mismo tiempo la confianza se muere para SIEMPRE», comenta Kiko. De este modo, confirma que ya nada volverá a ser lo mismo entre ellos, a pesar de que en su momento eran como hermanos. Aunque la gran damnificada, Anabel, no ha respondido a este nuevo ataque, quien sí lo ha hecho ha sido Chabelita. La joven no comprende los movimientos de su hermano y considera que todo podría solucionarse con una llamada telefónica y en privado, una reconciliación que Kiko no está dispuesto a llevar a cabo.

Anabel ha tomado la decisión de no cargar contra nadie y prefiere disfrutar de su nuevo estado civil. Aunque no pudo tener la boda soñada debido a la muerte de doña Ana, ni en sus peores sueños pudo pensar que Kiko Rivera solo 5 días después de casarse cargaría duramente contra ella. A pesar de que Anabel Pantoja sí respetó la decisión de Kiko de no acudir a la boda, él no ha entendido que ella siguiera adelante con la celebración. El músico además se siente traicionado por ella, pues según Kiko Matamoros, Anabel habría enturbiado la relación de Kiko Rivera con Isabel Pantoja en vez de calmar las aguas.

La versión de Kiko y Chabelita nada tienen que ver la una con la otra. La hija de Isabel Pantoja ha acudido de nuevo a su puesto de trabajo en ‘El programa de Ana Rosa’ y ha dado la razón a su prima. Mantiene que su madre le dijo a Anabel que siguiera adelante con la boda y, además, ha explicado que Isabel al conocer que sus hijos iban a Cantora para apoyarla se emocionó. Una reacción que en todo momento transmitió Anabel Pantoja a ambos y de la que ahora Kiko renegaría.

Irene Rosales sí ha hablado con Anabel

Mientras Anabel no ha vuelto a saber nada de Kiko desde que su boda, Irene Rosales sí se ha puesto en contacto con ella. En los últimos días Anabel y la sevillana han hablado y entre ellas está todo bien, una relación cordial con la que Kiko podría no estar del todo de acuerdo. Con muchas preguntas sobre la mesa, lo que está claro es que Kiko Rivera no tiene intención alguna de arreglarse con Anabel.