Kiko Rivera se venga de un hater y expone sus datos personales

Kiko Rivera vuelve a ser noticia. El dj ha vuelto a demostrar que la relación con su hermana, Isa Pantoja, es inexistente. Se ha atrevido a hacer públicas sus ganas de que la persona que debería abandonar 'Supervivientes' es Asraf Beno, que precisamente es el prometido de su hermana. "Quiero que se vaya él porque no me cae bien y punto", empezaba diciendo a través de su cuenta de Tik Tok.

Pero ahí no quedó la cosa. "Ahora los iluminiados de turno dirán porque soy como soy, porque no es español. No, eres gilipollas. No me caes bien porque eres tonto. No me cae bien y ya está", terminó diciendo con dureza. Estas palabras no han pasado desapercibidas para muchos seguidores del dj.

El dj ha hablado muy mal del novio de su hermana

Muchos le acusaron de ser realmente duro con su hermana, ya que ha criticado con dureza a su pareja. Pero él respondió: "¿Que qué opinio de mi hermana? Mi hermana siempre ha sido muy lista, que en los estudios siempre le ha ido muy bien. Yo siempre he sentido mucho orgullo por ella, aunque ahora estamos un poco... un poco...", reconocía sobre el punto en el que está la relación con su hermana.

Al ver un seguidor la dureza con la que hablaba de su hermana este no ha dudado en escribirle un email al dj: "Me pareces el tío más sinvergüenza que hay en la tierra. No quieres a tu madre. El que no quiere a una madre no quiere a nadie: ni hermanos, ni hermana, ni siquiera a tu mujer. Estás con ella porque no tienes a nadie, ni prima ni tu tío Agustín. Eres patético. Asraf tiene mucha más educación y es más noble que tú y tiene mucha más personalidad que tú. Payaso", le decía este seguidor.

Un seguidor lo ataca de no cuidar a su familia

El hijo de Isabel Pantoja no dudaba en compartir en su perfil este email que había recibido en su correo personal. El dj ha querido vengarse de él y ha compartido el email con todos los datos personales de la persona que ha sido dura con ella. No ha querido ser discreto y ha querido pagarle con la moneda de que todos puedan ver de quién se trata. ¿Habrá encontrado de esta forma el apoyo de sus seguidores más fieles o por el contrario han apoyado el email de este seguidor?