Tres meses después de sufrir un ictus, Kiko Rivera ha comenzado el año con las pilas cargadas y mucho trabajo en mente. Además de anunciar que vuelve a subirse a los escenarios, también regresa a la televisión. Si la pasada semana concedió una entrevista a Bertín Osborne, ahora ha querido tener una charla distendida con David Broncano en 'La Resistencia', que cada noche se emite en Movistar+. Después de que en su última intervención hiciera una llamada desesperada a su madre, Isabel Pantoja, la vista estaba puesta en cómo iba a desarrollarse esta entrevista y qué temas iban a tratar en la misma.

El DJ le ha agradecido a Broncano la invitación y ha tirado de humor: "Tenía muchas ganas de venir porque tenía un problema y solo me lo puedes resolver tú. Estoy intentando de vender Cantora y tienes tú la llave. Un año está ahí esperando", ha dicho entre risas recordando que en su primer paso por el programa le entregó las llaves de la finca de su madre. Durante su charla, ha recordado los fiestones que celebraba allí cuando era adolescente y vivía en Madrid con su madre. Kiko Rivera organizaba grandes fiestas a escondidas de la tonadillera: "Yo he montado unas fiestas ahí de la hostia, que una mierda para las de Ronaldo", dice.

Kiko Rivera confiesa que le pagaba al personal de servicio para que no le dijeran nada a Isabel Pantoja

"Mi madre vivía en Madrid y yo vivía en Madrid. Cuando quería irme de fiesta me iba yo sin que mi madre se enterara, sino no me dejaba", cuenta. A pesar de que el personal de la finca se encontraban allí, Kiko Rivera tenía un plan B: pagarles para que se callaran. También ha confesado que incluso llevó animales en peligro de extinción dentro de la finca. "Yo les soltaba un poquito para que se callaran. Metí dos leones. Fue el SEPRONA y se los llevó. Nunca se chivaron (dice refiriéndose al personal de la finca). Yo les daba un regalito y yo les dejaba participar. Allá cada uno a lo que quisiese", cuenta. El DJ se ha puesto nostálgico y no ha dudado en anunciar que le gustaría volver a vivir una fiesta de esas: "Me encantaría hacer una fiesta de esas otra vez, Ahora está mi madre, aunque ahora se va para América".

Kiko Rivera también ha recordado el ictus que sufrió hace tres meses: "Lo pasé muy mal. Estaba en casa. Me dio la sensación como que me caía del sofá, me levanté y tenía toda la parte del cuerpo izquierda dormida. Me fui al baño andando jodido y me veo en el espejo y me vi la boca un poco doblada. La solución del tonto, voy a dormirme a ver si me despierto mejor. Ya me desperté por la mañana y llegó un colega y me dijo que me notaba raro. Me dijo vete al médico y cogí la moto y me fui. No se debe hacer eso y andando iba a tardar más. Y cuando llegué, el médico cabrón me dijo que tenía una faringitis y me mando para casa", recuerda. Fue entonces cuando su mujer, Irene Rosales, no duda en llamar a su hermana a través de una videollamada: "Mi cuñada me dijo que me fuera para el hospital porque tenía una parálisis facial. Llegué allí, me hicieron las pruebas e ictus cerebral", cuenta.

El hijo de la tonadillera asegura que el ictus le ha cambiado completamente la vida

El Dj asegura que le "ha cambiado la vida": "Estuve cinco días en el hospital. Me metieron en la UCI de la planta de ictus y la gente de al lado se estaba muriendo. No hay mal que por bien no venga. Me he quitado los kilos y ahora me tomo la vida de otra manera", dice. Además, ha revelado que está inmerso en la preparación de su nuevo disco: "Quiero hacer un disco guapo", revela.

A pesar de que no han entrado muy hondo en la relación con su madre, Isabel Pantoja, sí que ha tenido palabras de cariño hacia ella después de que Broncano revelara que un día la llamó para pedirle hacer un programa desde Cantora: "Yo creo que mi madre ahora no está haciendo entrevistas pero ella vale para todo. Que yo haya tenido un problema familiar con mi madre no quiere decir que no sea una fenomena. Para mí es la mejor artista de este país. Para mí".