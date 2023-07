Últimamente, la vida de Kiko Rivera no está siendo en absoluto sencilla. Si bien era durante el pasado mes de octubre cuando el DJ ingresaba en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla debido a un ictus, no ha sido hasta ahora cuando sus circunstancias han vuelto a complicarse. Es por ello que, el pasado viernes, 14 de julio, el hijo de Isabel Pantoja volvía a un centro médico para dar, hace tan solo unos minutos, detalles de su último parte de salud.

Con una amplia reflexión en sus redes sociales, el hermano de Isa Pantoja ha tomado la palabra para sincerarse al máximo con su millón de seguidores sobre los motivos que le llevaban a hacer saltar las alarmas de sus fans y seres queridos: "Hoy es un día importante para mi vida, hoy salimos de dudas con el cateterismo. Una parte de mi corazón no funciona en condiciones pero no se alarmen todavía sigo vivo ❤️ y con ganas de vivir 💪🏻", ha comenzado indicando.

Kiko Rivera, plenamente agradecido por el apoyo recibido

Pero su testimonio no ha quedado ahí, y el intérprete de Quítate el top ha seguido dando detalles sobre su salud y los apoyos que ha recibido en cuestión de horas: "Estos días atrás han venido a verme y estar conmigo quienes han querido buscar un huequito en su vida para pasarla conmigo aquí. Son muchos, no voy a enumerarlos a todos pero sí decirles en mayúsculas gracias. Los mensajes en redes de gente desconocida son maravillosos, ya que no tienen otra manera de comunicarse conmigo (a todos ellos gracias). También he recibido llamadas de gente que no han podido venir pero sí han llamado, también gracias. Quiero agradecer a Dios por darme otra oportunidad para ver crecer a mis hijos (ellos son el motor de mi vida) y también enmendar mis errores que no son pocos (aunque todos cometemos)", ha escrito.

La parte más sorprendente del mensaje de Kiko llegaba después, cuando ha procedido a mencionar a dos de los pilares fundamentales de su vida: su esposa y su madre: "No quiero olvidarme de mi mujer, lo más importante de mi vida sin duda, gracias @irenerova24 te amo por encima del mundo. De mis compadres por estar conmigo a todas horas aquí, os quiero. Gracias mamá por venir a verme, por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria", ha argumentado. Unas palabras con las que ha aclarado que, pese a estar distanciados desde hace casi tres años, la tonadillera y su hijo podrían estar tendiendo puentes.

El DJ toca fondo y entona el mea culpa

Finalmente, el artista ha querido entonar el mea culpa y echar la vista atrás por algunas de sus actitudes: "Perdón, perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza. Mi corazón necesita sanarse y para ello os necesito a todos y así va a ser. Me voy a tomar unos días después de las intervenciones necesarias para recuperarme y vuelvo lo antes posible (…) Todo va a ir a mejor, me estoy cuidando y así va a seguir siendo, dejando atrás todos mis malos hábitos (que no han sido pocos)", ha zanjado.

De esta manera, si algo tiene claro el hijo de Paquirri es que atrás quedo una etapa de excesos para dar paso a un día a día mucho más marcado por la presencia de la dieta y el ejercicio. Dos modos de vida a los que lleva acogiéndose desde que tuvo lugar el infarto cerebral que puso en jaque su vida y mantuvo a sus más allegados en vilo.