La reacción de Kiko Rivera a las polémicas declaraciones de su hermano Fran

Cuando parecía que el clan Rivera estaba en calma tras numerosas batallas abiertas, llega Fran Rivera y concede una entrevista en 'De Viernes' que no ha dejado títere con cabeza. El torero acudió al programa dispuesto a contar toda su verdad y no dudó en atacar a Isabel Pantoja, a quien no pudo ni llamarla por su nombre: "La señora esta que se casó con mi padre no es buena gente. No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera". Además, aseguraba que con sus hermanos, Julián y Kiko Rivera, no tiene relación: "Hemos hecho tantas veces borrón y cuenta nueva que ya no tengo ganas. Mi familia con mi mujer, mis hijos y mis amigos", reconocía. Ahora Kiko ha reaccionado a estas duras palabras y lo ha hecho mostrándose completamente indiferente.

Vídeo: Europa Press

El DJ ha aparecido en el estreno de Rewind Hispano 2023, donde sí ha aprovechado para hablar de cómo va a pasar las fiestas: "En familia, con mi mujer y mis hijos". Aunque reconoce que no es muy navideño: "no tanto pero mis hijos son pequeños hay que vivirlo de otra manera... Papa Noel, el árbol, que si las vacaciones". Además, tiene claro que al 2024 le pide: "salud, este año de verdad, la gente lo pide por quedar bien, pero yo lo voy a pedir de verdad: primero salud y luego que venga lo que venga". Y asegura que está "en un momento perfecto, gracias a dios".

Eso sí, no ha dudado en hacer un guiño con lo sucedido, asegurando que este 2023 ha sido un año que "me lo está dando todo, es un año muy bonito", pero "han pasado cosas que no son tan bonitas". Eso sí, "lo acabamos muy bien musicalmente hablando, laboralmente, perfecto, así que muy contento por todo".