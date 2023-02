Kiko Rivera reapareció después en televisión de la mano de David Broncano al que le reveló cómo ha cambiado su vida tras sufrir un ictus en 2022 y cómo le habían recomendado generar cambios significativos en su estilo de vida, entre los que se encontraría dejar de fumar. Sin embargo, parece que por un momento ha querido disfrutar del momento y "olvidarse" de esto y ha sido captado, nada más terminar la citada entrevista, fumando y comiendo una suculenta hamburguesa.

Vídeo: Europa Press

Él mismo reconoce, como lo hizo en el plató de 'La Resistencia' en su última entrevista, que este tipo de momentos no se los debería de permitir. De hecho bromeaba en numerosas ocasiones con que si cumplía a rajatabla, palabra por palabra, todo esto "¿qué hago entonces los martes?".

Al final terminó asumiendo que aunque su vida "es un poco aburrida" desde los cinco meses que lleva intentando cambiar sus rutinas, se ha permitido algún momento como en el que ha sido captado. Su amigo y también presente, Rafa Mora, ha reconocido en 'Sálvame' que estaba bebiendo un refresco y que acudieron a eso por una invitación que le realizaron en ese momento siendo eso, solo un momento puntual y aclarando que "lo quiere hacer y llevar todo al dedillo".

El ictus sorprendió a Kiko Rivero y a su entorno

Lo cierto es que el ictus que sorprendió a Kiko Rivera, su posterior recuperación e innegociable cambio de vida es un tema muy delicado que debería cumplir paso a paso. Todo comenzó cuando su mujer, Irene Rosales, le notó raro y decidió acudir a un hospital fue su mujer la que le notó raro y decidió acudir a un hospital aunque acabó volviendo a casa. En este momento, tampoco fue consciente de todo lo que sucedía y acudió a la cita subido en una moto, algo de lo que ahora se arrepiente y por lo que se disculpa: "perdón, cogí la moto, no se debe de hacer pero estaba muy cerca".

Finalmente, y tras volver con el diagnóstico de estar sufriendo una faringitis, fue su cuñada la que terminó por descubrir qué sucedía y sugerirle que acudiera de nuevo cuánto antes, y ya tuvo que hacer frente a los resultados: estaba sufriendo un ictus y había que tratarlo. Un hecho que, como es lógico, le supuso la hospitalización y posterior tratamiento.

Kiko Rivera, su nuevo disco y ¿canción para su madre?

Ahora Kiko Rivera, además de poner el foco en su salud, tiene en mente un nuevo proyecto musical que promete no dejar indiferente a nadie: un nuevo disco. Aunque no ha querido desvelar nada respecto a lo que se podrá encontrar ni el estilo que va a llevar, no dudó en bromear con la posibilidad, que se apresuro a negar rápidamente, sobre dedicarle una canción a su madre, Isabel Pantoja.

Mientras Broncano le indicaba que podía contar con el mismo Bizarrap para marcarse algo similar a lo de Shakira para Piqué, se echó a reír solo de pensar que fuera esa idea pudiera llegar a materializarse algún día: "No, descartado. Me he imaginado a mi madre respondiéndome en plan bestia..., no me atrevo". Aunque no queda claro en qué punto está la relación madre-hijo actualmente, aprovecho este mismo momento para reconocer el poderío musical y lo mucho que le gusta como artista, denominando a la artista como "fenómena" de la canción.