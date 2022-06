Este martes, Kiko Rivera ha hecho un llamamiento en las redes sociales y en televisión para denunciar un triste acontecimiento. El padre de una íntima amiga suya ha desaparecido. «He recibido la llamada de mi amiga y compañera Shakira Martínez. Su padre, Mariano Martínez Cortés, de 59 años, sufre demencia senil y lleva cuatro días desaparecido. La familia está en Elda, en Alicante. Es la manera que tengo de ayudar. Están desesperados», ha dicho.

«La verdad es que es una desgracia», admite el DJ. «La última vez que se le vio fue el lunes a las cuatro de la tarde cerca de la residencia en la Plaza de Simón Bolívar». Desesperado, el hijo de Isabel Pantoja ha destacado que los familiares y vecinos de la localidad donde vive su amigo «han hecho una quedada para encontrar a Mariano en Elda y ojalá que todo esto acabe muy bien».

Estas informaciones facilitadas por Kiko Rivera llegan días después de que diese positivo en Covid. Fue el pasado fin de semana cuando anunció que estaba sufriendo las consecuencias del virus. Tras notar cierto malestar se hizo una prueba de coronavirus. Y, tal y como sospechaba, daba positivo. Ante este panorama, se resignaba a quedarse en su domicilio. «Comenzamos el día estupendamente. Positivo en Covid», escribía en su perfil de Instagram. «Además, con todos los síntomas posibles. Ojú, qué malito estoy», ha terminado escribiendo.

Para dar fe de su dolencia, el músico compartía una imagen del test que se había hecho en casa. El resultado no dejaba lugar a dudas: se había contagiado de covid, tal y como indicaban las dos líneas rojas de su test. Desde el sofá de su casa, Kiko revelaba detalles de sus primeras horas malito: «Estoy más malo que un perro. Uffff», decía en tono de broma. Y es que el dj ha cogido todos los síntomas que puedes presentar al coger esta enfermedad: «Tos, fiebre, dolor de cabeza, cagalera, pesadez de cuerpo… Coge un síntoma cuando puedas Kikito», bromeaba.

Lo que no ha desvelado es si algún miembro más de su familia se ha contagiado. Su mujer, Irene Rosales, no ha hecho mención alguna sobre el estado de salud de su marido en las redes sociales. Tampoco ha comentada nada sobre si ella también se ha contagiado. Hace unos días, la pareja disfrutó de una escapada en Matalascañas, Huelva, una playa que se encuentra a apenas una hora de Sevilla, donde viven. Para sus días de relax no han elegido un alojamiento cualquiera. El matrimonio ha elegido una villa de lujo frente al mar que cuesta 520 euros la noche. Un planazo ideal que les hizo sentirse como en las nubes. Pena que horas después llegaran nefastas noticias, como el positivo en covid de Kiko y la triste desaparición del padre de su amiga.