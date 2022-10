Kiko Rivera sigue recluido en su casa. Allí hace frente a su recuperación tras sufrir un ictus que le ha dejado varias secuelas y lo hace en compañía de su esposa, Irene Rosales, tiempo que están aprovechando para hacer limpieza en casa. Un fin de semana intenso en el que han decidido hacer hueco y tirar a la basura una silla de escritorio de Kiko Rivera que en multitud de ocasiones ha salido en sus directos de redes sociales o un triciclo de sus hijas, entre otros juguetes. Llama la atención el estado de los mismos y es que parecen que están completamente nuevos y que no hay razón para deshacerse de ellos. Aunque esta no es el único motivo que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores, también que no se depositen en un punto limpio o se donen, sino que se dejen directamente en la basura.

«Están haciendo limpieza en el garaje, el cual tienen como si fuera un trastero», han dicho en ‘El programa de Ana Rosa’. Precisamente durante esa limpieza la reportera ha aprovechado para preguntar a Irene Rosales cómo se encuentra Kiko, ya que llama poderosamente la atención que no pasee y que no siga las recomendaciones de los expertos. «Dice que él está bien, que todavía se está recuperando del susto, que no hace vida normal pero nos reconoce que ya es momento de que empiece a salir y que haga vida normal», explica. Esta anécdota que ahora copa titulares no es la única información que les convierte en noticia y es que han pasado 10 días desde que los médicos confirmaran a Kiko que había vivido el mayor susto de su vida.

Kiko Rivera prometía que iba a desaparecer de sus redes sociales, sin embargo, no fue así. Dijo que iba a estar ausente durante más de dos semanas, pero solo dos días más tarde regresó al universo 2.0. Inmerso en la promoción de su nuevo single, Kiko Rivera ha intentado hacer ruido en su perfil de Instagram para conseguir más escuchas, aunque los médicos le han recomendado que esté tranquilo y alejado del mundanal ruido. Fue él mismo quien hace tan solo unos días explicó en sus stories cómo estaba, cuáles eran sus planes y si esperaba o no que su madre o su hermana se acercaran a su casa en Sevilla. «Manda narices que tenga yo que estar dando explicaciones de quién entra o no entra en mi casa. Por favor, déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones. No inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar. Solo soy una persona a la cual le ha dado un ictus. Respétenme y déjenme recuperarme (…) Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos, así que déjenme recuperarme, os lo pido por favor», espetó.