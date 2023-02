Kiko Rivera hace 'ghosting' a Isabel Pantoja en el álbum de fotos de su 39 cumpleaños

Este jueves, Kiko Rivera celebra su 39 cumpleaños. Una fecha muy especial que viene marcada por importantes acontecimientos en su vida. El más destacado, el cólico nefrítico que ha sufrido esta madrugada, y que le ha obligado a ir a los servicios de urgencias de un hospital de Sevilla. Cuatro meses después de sufrir un ictus, el hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a tener un susto de salud. A pesar de ello, ha tranquilizado a sus seguidores desde las redes sociales, explicando que se encuentra mucho mejor y con muchas ganas de celebrar con su familia su aniversario. "Espero durante el día mejorar y poder soplar las velas y comer un poco de tarta", dice. En su post comparte un bonito álbum de fotos con imágenes destacadas de su infancia. Llama la atención que en ninguna de ellas figura su madre.

El cantante, distanciado de la tonadillera desde octubre de 2020, cuando el músico se sentó en el plató de 'Sálvame' para contar que no lo estaba pasando bien. Entonces recibió una llamada en directo de su madre, quien negaba que su hijo tuviera una depresión. "Necesito abrazos y besos y que no me digan que no tengo derecho de estar así", le reprochaba este. Desde entonces solo se han visto en contadas ocasiones, como el encuentro familiar en Cantora tras la muerte de doña Ana. Y poco más. A lo largo de todo este tiempo, Kiko Rivera ha seguido adelante con su vida sin tener el apoyo de su madre.

Hace unas horas, sin ir más lejos, el DJ lanzaba un reproche a su madre en las redes justo el día que su madre hacía las maletas para iniciar su gira americana en Miami, donde acaba de aterrizar en compañía de su hermano Agustín, su sobrina Anabel Pantoja y un séquito de guardaespaldas. Ajeno por completo a la vida de su madre, Kiko le ha hecho 'ghosting' y la ha borrado de un plumazo de la selección de fotos de su vida que ha publicado en las redes. Quien sí figura en su post es su primo Cayetano Rivera, con el que se siente muy unido y al que dedica un montaje especial con un montón de instantáneas.

Todo parece indicar que Kiko se está recuperando muy bien del cólico nefrítico."He pasado una noche de perros: cólico nefrítico. He tenido que ir de madrugada al hospital. Menuda entradita a los 39, madre mía. No veas cómo duele. No sé si lo habéis tenido alguna vez, pero no se lo deseo ni al peor de mis peor enemigos", detallas en sus redes. Un cólico nefrítico, también conocido como cólico renal o cólico de riñón, es una obstrucción de las vías urinarias causada por lo general por cálculos o piedras. Esto provoca un dolor agudo en el costado, la cintura o en un lateral del vientre.

Afortunadamente, el paso del andaluz por el hospital ha sido cosa breve y ya se encuentra en casa con su mujer y con las dos hijas que tienen en común. Su mujer, Irene Rosales, no ha pasado por alto el cumpleaños de su marido y le ha enviado una felicitación a través de su cuenta de Instagram. "Feliz cumpleaños mi vida", arranca diciendo. "Que estos 39 años vengan cargado de cosas bonitas, de energía de la buena y salud. Que sigamos sumando momentos y disfrutando de la vida, de nosotros. Quiero estar a tu verita hoy y siempre. Te amo con locura".