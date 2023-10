El inesperado gesto de Lucía Rivera con su tío Kiko Rivera

Vídeo: @lucia_riveraromero TikTok

Kiko Rivera está viviendo uno de los mejores momentos a nivel profesional. El lanzamiento de ‘El Mambo’ ha marcado un antes y un después en su trayectoria, ya que en apenas unos meses se ha convertido en un fenómeno viral a nivel internacional. Tanto es así, que algunos de los miembros de la familia del DJ han aprovechado su presencia en redes sociales para darle la enhorabuena y poner aún más en auge la popularidad de la canción.

Este ha sido el caso de Lucía Rivera. Aunque es muy dada a hablar de su vida privada sin ningún tipo de filtro, nunca se había pronunciado sobre su tío. Algo que ha hecho en TikTok al entonar en un vídeo el estribillo del tema de Kiko Rivera: “Mi tío se ha hecho el temazo del 2024”, escribía la joven. Unas palabras con las que dejaba constancia de su apoyo hacia el intérprete de ‘Quítate el top’, con quien su padre guarda una muy buena relación.

La muestra de cariño de Lucía cuenta con casi mil “me gusta” y comentarios de algunos de sus seguidores, que en un primer momento no habían asociado el vínculo que Rivera mantiene con Kiko: “Me ha dado un cortocircuito con lo de mi tío, luego ya he atado hilos”, señalaba uno de ellos. Sin embargo, la modelo no ha sido la única famosa que ha ensalzado la labor musical del hijo de Isabel Pantoja con ‘El Mambo’. Tanto influencers como tiktokers muy conocidos dentro de nuestras fronteras se han animado a bailar al ritmo de esta pegadiza melodía que apunta a ser una de las más escuchadas de cara a los próximos meses.

Kiko Rivera, centrado en su carrera y ajeno a las polémicas familiares

De esta manera, el hermano de Isa Pantoja ha demostrado estar plenamente focalizado en su trayectoria profesional y ser ajeno a todas las polémicas familiares. Hace tan solo unos días, su hermana se daba el “sí, quiero” en la hacienda Al-Baraka con Asraf Beno. Un enlace al que la colaboradora de Telecinco no quiso que asistiera su hermano, con quien mantiene una particular guerra que sigue más presente que nunca entre ellos. Pero el artista no fue el único ausente en la velada, ya que por decisión propia, su madre tampoco quiso acompañar a la joven en una de las jornadas más importantes de su vida.

En plena celebración nupcial de su hermana, Kiko contratacaba en sus redes sociales. Lo hacía con una serie de publicaciones con las que dejaba entrever el éxito que está teniendo ‘El Mambo’ en plataformas musicales como Spotify. Además, también compartió ese mismo día los vídeos de algunos creadores de contenido bailando al son de su música. Eso sí, no se pronunció sobre la boda de Isa Pantoja, ni se espera que lo vaya a hacer.

A raíz del ictus que sufrió, el DJ prefirió mantenerse alejado de todo aquello que tiene relación con la pequeña pantalla. Pese a haber sido uno de los miembros del clan Pantoja más dados a hablar sobre temas de la familia, finalmente el cantante optó por ceñirse a sus directos en Twitch y a su carrera como cantante y compositor. Ni rastro queda ya del Kiko que protagonizó ‘Cantora, la herencia envenenada’, programa en el que habló largo y tendido sobre los motivos por los que se había distanciado de su progenitora, con quien guardaba una estrecha relación maternofilial.

La emisión del espacio televisivo en cuestión hacía que el distanciamiento entre madre e hijo cada vez fuera mayor. En medio de ambos estaba Isa Pantoja, que en ningún momento quiso posicionarse y supo mantener una postura objetiva en la polémica. Sin embargo, todo saltaba por los aires cuando su hermano concedía una entrevista en la que hablaba sobre ciertos aspectos de la vida de la joven que ella misma desmentía posteriormente.

Las declaraciones del sevillano no gustaron en absoluto a la tertuliana, que quiso cortar lazos con su hermano, con quien siempre había mantenido un vínculo marcado por los altibajos. Ahora, Isa disfruta de sus primeros días como casada mientras que Kiko no deja de cosechar éxitos con ‘El Mambo’. Ambos han tomado unos caminos separados en los que son muy felices y, por ahora, no parece que estén dispuestos a dar sus brazos a torcer para retomar el contacto, y por ende, su amistad.