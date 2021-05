Kiko Rivera ha denunciado por lo penal a su tío, Agustín Pantoja, acusándole de tres supuestos delitos. Quiere verlo ante un juez y que responda por sus actos

Kiko Rivera se ha cansado y ha decidido dar un paso más allá en su guerra familiar, en la cual no solo el punto de mira está puesto en su madre, Isabel Pantoja, sino también sobre su tío, Agustín Pantoja. El Dj ha decidido emprender acciones legales contra el hermano de la cantante, presentando el pasado 12 de abril una denuncia penal en el juzgado número 2 de Chiclana de la Frontera acusándole de tres supuestos delitos: estafa, administración desleal y apropiación indebida. “Sí, he demandado a mi tío por todo lo que ha salido”, aseguraba Kiko Rivera en una llamada a ‘Sálvame’, donde explicó los motivos que le han hecho tomar tan drástica decisión y hasta dónde está dispuesto a llegar para que se haga justicia: “Jorge, llegados ya a este punto que se haga justicia con lo que se tenga que hacer. Si alguien ha actuado mal y ha hecho las cosas mal, tendrá que pagarlo”, sentenciaba con contundencia.

Vídeo: Europa Press

Pasados los días, Kiko Rivera ha tenido oportunidad de ratificar su denuncia penal contra su tío, Agustín Pantoja. Lo hace a pie de calle, respondiendo sin reparos a las preguntas de los reporteros y dejando claro que no tiene intención de dar un paso atrás en su proceso judicial. El cantante reconoce que su tío “ha tenido su tiempo para recapacitar y para hacer las cosas bien. Las cosas cuando una parte no quiere, no quiere”, asegura Kiko Rivera, después de haber denunciado el supuesto paripé que ha supuesto el encuentro legal con los abogados de su madre para solicitarle los enseres de su padre, Paquirri, que le legó por herencia y de los que nunca volvió a saber nada. En este cara a cara se le reconoció su derecho a recibir las cosas que su padre le dejó en el testamento, pero que su madre ahora no encuentra por casa. Vea el vídeo.