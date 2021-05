El hijo de Isabel Pantoja ha llamado a ‘Sálvame’ para explicar en qué punto está la relación con su prima, Anabel Pantoja, y esta se rompe al escuchar sus palabras.

Anabel Pantoja ha vivido una de sus tardes más complicadas en ‘Sálvame’ después de que se haya tratado en el programa la decisión de Kiko Rivera de dejar de seguir a su prima en las redes sociales. Aunque al principio lo ha calificado como una tontería, muchos de los colaboradores le han recordado a Anabel que hoy en día este paso es toda una declaración de intenciones.

Fueron los seguidores de la ‘influencer’ los que la alertaron y ella, tras comprobarlo, lo confirmaba y decía en ‘Socialité’: «Me quedé un poco en shock, pero lo respeto». La relación entre los primos sufrió con el enfrentamiento del dj con su madre, Isabel Pantoja, a la que acusaba no solo de engañarle, también le reclamaba la herencia de su padre y le reprochaba sus ausencias emocionales. Esto provocó muchos titulares en los medios de comunicación y en todo momento, Anabel Pantoja le hizo saber que no quería pronunciarse al respecto. Anabel Pantoja prefirió no posicionarse, ni al lado de su primo ni tampoco al lado de su tía.

Esto para Kiko Rivera fue clave para romper con la relación con su prima. Este mismo lunes el dj llamaba a su amigo Rafa Mora para contar algunos de los detalles que le han llevado a tomar la decisión de dejar de seguir a su prima y cortar relaciones con ella. Desde siempre han mantenido una relación estupenda y se han considerado hermanos.

«No me aporta nada ni me interesa lo que pone en Instagram. Solo está promocionando cosas. Ella no quiso ni escucharme», desvela Kiko Rivera sobre el motivo que le llevó a dejar de seguir a su prima. “Yo la dejé un poco de lado el día que me dijo que no quería que yo le enseñase nada porque cómo iba ella a reaccionar, ese día entendí que no debía estar a su lado”, ha continuado explicando.

La dejó de seguir porque no le interesa lo que pone su prima

Kiko Rivera, muy tranquilo, llamaba desde su casa en Sevilla, donde llegaba este pasado domingo tras grabar un capítulo de ‘Planeta Calleja’ en Nepal. Desde allí ha sido rotundo con su prima: “Si alguien no quiere escuchar mi verdad ¿Para qué tenerla al lado? Que le vaya muy bien y que gane el Negro”, decía Kiko, muy ofendido con la decisión de su prima de no querer escuchar su versión de los hechos cuando inició la guerra mediática contra su madre.

Las palabras de Kiko provocaban no solo la tristeza de Anabel Pantoja, también ha hecho que esta abandone el plató para evitar los focos de las cámaras. “Ella está así porque su primo le ha dejado de seguir, yo estoy mal porque tengo una disputa con mi madre y con mi familia casi entera, no se puede comparar”.

Anabel Pantoja estaba destrozada por las palabras de su primo