Kiko Rivera envía un comunicado desde el hospital

Kiko Rivera ha vuelto a superar un bache en lo que a su salud se refiere. Ha sido a primera hora de la mañana cuando el hijo de Isabel Pantoja ha hecho uso de sus redes sociales para compartir un post con su millón de seguidores con el que ha revelado su último parte de salud. Una imagen en la que goza de un buen aspecto físico y a la que ha acompañado de un texto reflexivo del que ha prohibido terminantemente su uso a los medios de comunicación.

En un selfie con el pulgar hacia arriba, el DJ ha demostrado que todo ha salido según lo previsto y que su ingreso hospitalario del pasado viernes, 14 de julio, ha quedado tan solo en un susto. Todo ha resultado ser un nuevo bache que el cantante ha logrado superar con creces del mismo modo que el ictus que sufría en el mes de octubre, aunque está dispuesto a evitar una tercera ocasión a base de dieta y ejercicio diarios.

Kiko Rivera da un golpe en la mesa tras su operación

Sin embargo, y unas horas después de haberse sometido a una intervención quirúrgica por un cateterismo, el intérprete de Quítate el top ha tomado la palabra para expresar su parecer por todo lo ocurrido en las últimas horas. Y es que, al primo de Anabel Pantoja no parece haberle sentado bien que en distintos platós de televisión se hable de su estado de salud y de los motivos que le habrían llevado a este punto. Algo de lo que se ha quejado, llegando incluso a negarse a que la prensa pueda reproducir sus mensajes íntegros sin permiso previo.

Por si fuera poco, el testimonio de Kiko no ha quedado ahí. El artista también ha lanzado una pulla en toda regla a las personas con las que no tenía una estrecha relación desde hacía meses (e incluso años), y que sin embargo se han preocupado por su evolución. Una actitud que él mismo considera un tanto cuestionable y de la que se ha quejado en Instagram de manera tajante.

En cuestión de instantes, la publicación del hijo de Paquirri se ha llenado de miles de "me gusta" y comentarios de una gran parte de sus seguidores. El ejército de fans con el que Kiko cuenta no le ha abandonado ni un solo momento en esta terrible andadura, y en esta ocasión no iba a ocurrir algo distinto. Es por ello que le han enviado mucho ánimo en la recuperación que está a punto de afrontar, además de consejos para que haga caso omiso a las críticas del exterior.

El segundo susto del DJ en menos de un año

Ahora, el hermano de Cayetano Rivera está a punto de dar pistoletazo de salida a una nueva etapa en la que prima la vida saludable. Tras haber vivido en primera persona un infarto cerebral por el que todos sus seres queridos permanecieron en vilo, Kiko se ha sometido a un cateterismo ya que su corazón no funciona según lo esperado. Unas circunstancias que hacían que incluso Isabel Pantoja enterrara el hacha de guerra para permanecer al lado de su hijo en el hospital, siendo un gesto bastante agradecido por el afectado y que podría marcar un antes y un después en su vínculo maternofilial.