Kiko Rivera desvela el verdadero motivo de su ausencia en el plató de ‘Supervivientes’

Kiko Rivera ha sido uno de los protagonistas de la actualidad después de que se dijera que no ha querido asistir como defensor al plató de ‘Supervivientes’. Pero el hijo de Isabel Pantoja tiene un motivo más que justificado para no viajar a Madrid todas las semanas y defender a su madre en el plató.

Él mismo ha querido mandar un vídeo a través de su Instagram, donde explica qué ha ocurrido para que tome esa decisión: «Este vídeo es para que entendáis los verdaderos motivos por los cuales no he ido a defender a mi madre. Estuve el primer día, un día súper importante, pero claro, acabo de salir de estar tres meses en ‘Gran Hermano Dúo’, y estoy súper cansado mentalmente, tengo necesidad de estar con la familia, con mis hijos, con mi mujer, de estar en casa», ha comenzado explicando a sus seguidores.

No ha parado de recibir mensajes a lo largo de estos días para que él mismo desvelara el motivo de su ausencia en el plató. Kiko Rivera está, además, centrado en cumplir con numerosos compromisos laborales que tiene tras su paso por el reality. «Empezamos ahora con el tour y vamos a tope», desvelaba emocionado.

Kiko Rivera ha querido tranquilizar a muchos que no saben quién estará ahora defendiendo a su madre: «Quiero que entendáis que ella no va a estar sola. Está en súper buenas manos, cuando el tiempo me lo permita, estaré allí con ella. Esa es la única razón. Está haciendo un concurso de maravilloso. Me siento súper orgulloso de ella», continuaba.

No ha tenido reparos en confirmas que «sí que me pagaban, pero lo he dicho antes. No tengo la cabeza para esto ahora mismo. Tengo muchos compromisos que atender ahora. Estaré cuando tenga que estar. Olvidaros de lo que dicen», concluía.

Lo que está claro es que Kiko Rivera sigue muy de cerca todas las galas, y no duda en mostrar su orgullo en redes sociales, donde no para de animar a su madre desde la distancia.

Tal y como ha podido saber SEMANA, no estaba prevista que Kiko Rivera fuera todos los días al plató de ‘Supervivientes’ para comentar todas las galas. Y es que el dj iría solo de vez en cuando, siempre que sus compromisos profesionales le permitieran viajar a Madrid y poder estar alguna noche en la gala.

