Kiko Rivera da su parte de salud tras ser operado de corazón

Kiko Rivera se somete este 17 de julio a un cateterismo, un procedimiento para solventar cualquier anormalidad en su estado cardíaco. El hijo de Isabel Pantoja comunicó el ingreso hospitalario al que se sometería para esta operación 9 meses después de haber sufrido un ictus. El 20 de octubre del pasado año cambió su vida para siempre después de que descubrieran lo que le había sucedido: "Afectó a la parte izquierda de mi cuerpo y me dejó la cara y el brazo paralizados por completo. Fue el mayor susto de mi vida y pensé que de esta no salía". Aunque ya estuviera recuperado, un nuevo susto con su salud hacía saltar todas las alarmas. "Una parte de mi corazón no funciona en condiciones pero no se alarmen, todavía sigo vivo y con ganas de vivir", escribió durante la mañana. Ya superada este satisfactoriamente y con incógnitas resueltas, tranquilizaba con un breve parte médico a través de sus redes sociales.

"Todo ha salido bien, gracias a Dios", compartía sobre un fondo color verde y diversos agradecimientos por el interés en su estado de salud. Son muchos los que le han hecho llegar sus mejores deseos, incluida su madre Isabel Pantoja. La tonadillera acudía al hospital para sorpresa de todos, incluidos los reporteros que allí se encontraban. Este momento se produce tras más de tres años de conflicto entre madre e hijo por los desencuentros que 'La herencia envenenada' generó entre ellos.

Kiko Rivera recibe el apoyo de su familia y amigos, con visita incluida de Isabel Pantoja

"Estos días atrás han venido a verme y estar conmigo quienes han querido buscar un huequito en su vida para pasarla conmigo aquí (...). Gracias mamá por venir a verme, por pasar esa tarde juntos que, para nosotros, fue tan necesaria", desveló el cantante en su texto despejando toda duda sobre la visita de su madre, Isabel Pantoja. Poco después eran las imágenes de la visita de la tonadillera por la mañana las que lo dejaban aún más claro. Muchos seguidores eran los que querían saber si su familia, como su hermana Isa Pantoja, estaban junto a él en estos momentos y así llegó la respuesta.

Quién no se separa de su lado es Irene Rosales, su mujer, y sus hijas. La influencer le dedicaba un precioso texto lleno de aliento a su marido lleno del cariño de sus pequeñas. "Eres fuerte papi y aquí vamos a estar a tu lado siempre porque somos un equipo. Te quiero, te quiero para los momentos buenos, te quiero para los momentos menos buenos y te quiero a mi lado siempre", le dedicó.

El revés por el que Kiko Rivera se somete a un cateterismo: "La vida me vuelve a dar un susto"

El pasado 14 de julio Kiko Rivera tuvo que ser ingresado en un hospital. "Con El Mambo ya en la calle...pero la vida me vuelve a dar un susto. Vuestro mejor regalo es que disfrutéis del mambo y de la vida", exponía con una foto ya en una de las camas médicas y con las vías visibles en su brazo. En ese momento la observación de su estado era esencial y, aunque recibiera posteriormente el alta, su recuperación solo acababa de empezar. Tres días después, de hecho, llegaba el citado cateterismo que le ha dado, por sus palabras, buenas noticias. El dj ya había implementado cambios en su vida desde el año pasado, un giro completo de sus hábitos. Lleva, desde entonces, una vida más saludable, con deporte diario, comida sana, sin tabaco y con la ayuda de un terapeuta.