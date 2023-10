La confesión de Kiko Rivera cuando se cumple un año del ictus que hizo temer por su vida

Ha pasado un año desde que Kiko Rivera hizo frente a uno de los episodios más complicados de su vida. El 20 de octubre de 2022, el hijo de Isabel Pantoja sufrió un ictus por el que tuvo que ser ingresado de inmediato en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Un durísimo varapalo por el que todos sus seres queridos permanecieron alerta de su evolución y del que el DJ pudo recuperarse al cambiar sus hábitos cotidianos por unos más saludables. Y es que, aunque fue un hecho totalmente inesperado que el protagonista no pudo hacer nada para evitar; ahora ha querido recordarlo 365 días después.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🎧Kiko Rivera🎧 ( @riverakiko)

Con una imagen de sí mismo en un posado, Kiko Rivera ha tomado la palabra ante su más de un millón de seguidores en Instagram: “Esta vida hace un año me golpeó hasta que casi me la quito pero como Fénix entre cenizas renazco y todo el pasado a un lado se quedó”, comienza en su escrito. “Ahora creo desde el corazón que he vuelto a nacer, jugué mis cartas y tocó perder cargo la culpa me toca aprender. Hoy el sol brilla y yo lo puedo ver viejos errores no cometeré… Hoy se cumple un año desde que me dio el ictus… Gracias a la vida por darme esta segunda oportunidad”, ha zanjado el cantante.

Como no podía ser de otra manera, su post ha reunido en cuestión de instantes miles de “me gusta” y comentarios tanto de sus seguidores como de rostros conocidos. Rafa Mora o Luis Rollán no han querido dejar pasar la oportunidad de mandar su apoyo al intérprete de ‘Quítate el top’, que ahora goza de uno de los momentos más exitosos de su trayectoria profesional de la mano de su nueva canción ‘El Mambo’.

La nueva vida de Kiko Rivera tras sufrir un ictus

Tras haber dejado atrás su época televisiva, Kiko ha hecho de Twitch y de Instagram sus principales vías de escape a la hora de interactuar con sus fans. Estas dos plataformas son las más utilizadas por el hijo de la tonadillera para contar algunas curiosidades sobre su día a día, como la pérdida de peso que ha experimentado a raíz del ictus. Por aquel entonces, el hermano de Isa Pantoja siguió a rajatabla los consejos que los profesionales médicos pertinentes le habían dado para que cuidara su salud, entre los que estaba un proceso de adelgazamiento.

Los cuidados a los que Rivera tenía que someterse no quedaban ahí. Entre ellos también está dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol y hacer ejercicio casi a diario. Una serie de pautas que el hijo de Paquirri está acatando a la perfección, aunque ya admitió dentro del universo 2.0 que a veces se da algún capricho: “He cambiado mucho, pero si hay una reunión familiar o con amigos, tampoco pasa nada por tomarse alguna copa”, pronunciaba él mismo.

Sea como fuere, lo cierto es que la vida de Kiko ha dado un giro de 180 grados en apenas 12 meses. Aunque el cantante apenas cuenta con apoyos dentro de su familia al haberse distanciado de su madre y de su hermana de forma drástica, sí que tiene el cariño de su esposa, Irene Rosales, y de sus hijos. Así lo refleja él siempre que tiene oportunidad en sus redes sociales, en las cuales también presume del crecimiento de su popularidad a nivel musical.

Sin ir más lejos, el pasado viernes, 13 de octubre, el artista presumía de haber entrado en el top de canciones españolas y concretamente al puesto número dos. Sin embargo, en ningún momento hizo referencia a la boda de su hermana con Asraf Beno, la cual tuvo lugar ese mismo día pese a no estar el DJ invitado. Este último parece estar plenamente focalizado en su trayectoria profesional y ser ajeno a las polémicas familiares, más aún ahora que ‘El Mambo’ no deja de sonar en TikTok, en emisoras de radio y en discotecas de todos los rincones de España. Un éxito del que el artista se ha enorgullecido en sus últimas apariciones 2.0, dejando entrever en todas ellas que, aunque algunos de sus allegados no confiaran en sus dotes musicales, está dispuesto a llegar a lo más alto para continuar con una saga familiar repleta de talento.