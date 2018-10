10 Estaba en el hotel

Según Rivera, el marido de Irene Rosales se encontraba en la habitación del hotel y ni siquiera pudo hablar con él a pesar de haberle llamado varias veces. “Era increíble porque poco antes habíamos estado juntos picando algo. La gente empezó a ponerse nerviosa en el local así que fui hasta el hotel para averiguar qué pasaba, pero el portero no me dejó pasar. Kiko no quería salir de su habitación. Después de un rato, su representante me dijo que estaba enfermo”, dijo en aquel momento.