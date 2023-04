Kiko Rivera carga contra Mediaset y el veto que le impide participar en ‘Supervivientes’

Kiko Rivera ha señalado a Mediaset después del veto que establecieron sobre él hace unos meses. El 17 de febrero se conoció que la nueva dirección que se establece en el grupo de comunicación de Fuencarral toma una determinación esencial para sus contenidos. Deciden que hay más de una decena de nombres de rostros del mundo del corazón que no van a aparecer en ninguno de sus programas, ni siquiera ser nombrados. Entre ellos se encuentra el hijo de Isabel Pantoja, que no se había pronunciado hasta ahora al respecto. A raíz de la participación de su primo Manuel Cortés en 'Supervivientes', ha decidido hacerlo en un directo en sus redes sociales. "No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderle, no me dejan ir a ningún sitio", explicaba a sus seguidores.

Ni productora ni cadena estarían dispuestas a incluirle en ningún formato en antena y esto implicaría una hipotética visita a plató del reality u Honduras. "Manuel es mi primo, es mi hermano, es mi familia y estoy con él al 100%" desvelaba sobre la relación familiar que mantienen. Algo que no sucede con su hermana, Isa Pantoja, ni con su futuro cuñado, Asraf Beno. Con este segundo Manuel Cortés mantiene continuos desencuentros en la isla. Kiko Rivera asegura que, de tener la oportunidad de defender a su familiar, "pondría a más de uno en su sitio" sin remedio. "Incluido a todo el que tenga que incluir, ¿vale?", sentenció.

La pareja de su hermana no le genera ninguna simpatía y así lo deja claro: "Asraf es una persona que no me cae bien. Si gana me parece muy bien, que se lo lleve para casa y lo disfrute. A mí, personalmente, no me cae bien". Él comprobó en primera mano por su paso por 'Supervivientes' en 2011, hace ya 11 años, la experiencia de superviviente. Asegura, por ello, que es un papel creado para él: "Lo están poniendo como el bueno con el que todo el mundo se mete con él". Explicaba que el programa está editado y que, él no se cree lo que están contando: "La única parte que veis en directo es lo de la palapa. Eligen lo que les va bien y no lo que no. A mí no me van a engañar ni a callar porque sé cómo funciona". Al igual que hace con Mediaset, el equipo del programa también es señalado por el dj. Solo tendrían un único objetivo: hacer televisión.

Los 13 nombres "vetados" en la lista de Mediaset

Kiko Rivera no es el único que ha quedado fuera de Mediaset tras la "lista negra" que llegó a las redacciones para la creación de los contenidos del grupo. En total son 13, contándole a él, los rostros que ya no aparecen: Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David Flores, Rocío Flores, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila Ortega, José Fernando Ortega, José Ortega Cano, Rosa Benito, Rosario Mohedano y Bárbara Rey. Mientras que unos han permanecido en un segundo plano al respecto, otros han decidido hablar sobre esto. Es el caso, por ejemplo, de Rosario Mohedano que agredecia, incluso, que tomaran medidas y esta fuera acompañada de un nuevo código ético: "Ya era hora que me hicieran caso y cambiaran todo lo que llevo denunciando públicamente y en privado. Delitos y praxis delictivas realizadas desde hace ya más de 9 años". Por su parte, el cantante sigue con su proyección como cantante y en redes sociales y por ello ha optado por saltar a una plataforma de contenidos mucho más actual y moderna, Tik Tok. "Hay que actualizarse al máximo nivel y para ello requiere que esté más tiempo allí", aseguraba.