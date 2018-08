La macabra broma no ha ido a más, pero lo cierto es que ha resultado de lo más desagradable. Kiko Rivera, sin embargo, ha optado por no dar voz a estas personas.

Kiko Rivera se ha convertido en la última víctima de una macabra broma que se ha tratado de difundir a través de redes sociales. Afortunadamente, la falsa información sobre la salud de Kiko, ha sido destapada rápidamente, antes de que la noticia se hiciera viral.

Han sido algunos usuarios de la red social de Instagram quienes se han puesto de acuerdo para hacer creer al resto de usuarios que Kiko Rivera padecía sida.

Ahora que parece que está más recuperado de sus problemas de depresión, el hijo de Isabel Pantoja vuelve a mostrarse más activo en redes sociales tras un tiempo desaparecido. Kiko Rivera realiza publicaciones en su cuenta de Instagram de manera usual, escribiendo mensajes que transmiten positividad.

Una broma de lo más macabra

Pero algunos usuarios utilizaron una de ellas para realizar comentarios de lo más desagradables. “Kiko, con tu calva saldrás del sida”, “Me acabo de enterar. Ánimo Kiko, del sida se sale”, “Ojalá el sida no te afecte mucho. Te queremos”, “El sida no te parará, Kiko, Tú puedes, máquina”, “Espero que no sea nada, Kiko #sida” u “Ojalá te recuperes del sida”, han sido sólo algunos de los comentarios, entre cientos, que el DJ ha recibido de manera pública.

La macabra broma no ha ido a más, pero lo cierto es que ha resultado de lo más desagradable. Kiko Rivera, sin embargo, ha optado por no dar voz a estas personas. En vez de contestar, el hijo de Isabel Pantoja ha preferido ignorarlos y hacer oídos sordos.

Kiko Rivera ha continuado publicando fotografías en las que se muestra de lo más veraniego en bañador o junto a su hermano Cayetano Rivera, como si nada hubiera ocurrido.

En estos casos, por muy indignante que resulte la actuación de ciertos usuarios, parece que lo mejor es no entrar al trapo.