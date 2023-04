Kiko Rivera arremete duramente contra Asraf Beno: "Eres tonto"

Apartado del foco mediático debido a que forma parte de la lista de personajes vetados en Mediaset, Kiko Rivera ha encontrado la manera de comentar 'Supervivientes' y defender así a su primo, Manuel Cortés. El hijo de Isabel Pantoja ha hecho un directo en TikTok y ha hablado largo y tendido sobre algunos de los temas de actualidad del reality de aventuras. Entre ellos, no ha dudado en señalar a Asraf Beno y cargar duramente contra él.

Kiko Rivera no oculta sus desavenencias con Asraf Beno y le hace saber a sus seguidores que debe ser el próximo en abandonar Honduras. El hijo de Isabel Pantoja tiene muy claro que debe ser la pareja de su hermana, Isa Pantoja, y no duda en arremeter contra él duramente: "Quiero que se vaya él porque no me cae bien y punto". Tras decir estas palabras mientras desayunaba una tostada de tomate, el marido de Irene Rosales iba un paso más allá: "Ahora los iluminados de turno dirán porque soy como soy, porque no es español. No, eres gilipollas. No me caes bien porque eres tonto. No me cae bien y ya está".

Unas duras palabras que ha sido reprendidas por diversos usuarios en las redes sociales y que le han echado en cara que luego se queja de no tener relación con su hermana. Hay que recordar que Isa Pantoja siempre ha sido muy clara con respecto a su relación con el Dj y ha explicado que prefiere tenerlo lejos. "Que mi hermano salga en defensa de Manuel no me incomoda, pero que tire pullas para defenderle sí. Imagino que es para hacer daño porque tú puedes defender a una persona y ya está, pero no tirarla por tierra. Con él el tiempo me da la razón como siempre", llegó a decir hace unos días la benjamina del clan Pantoja.

Manuel Cortés mantiene continuos desencuentros con Asraf Beno en Honduras, algo que le ha servido a Kiko Rivera para dejar claro que si tuviera la oportunidad de defender a su familia "pondría a más de uno en su sitio". En este directo, Kiko Rivera también recordaba su paso por 'Supervivientes 2011' y aseguraba que el programa está editado. No se cree lo que están contando: "La única parte que veis en directo es lo de la palada. Eligen lo que les va bien y no lo que no. A mí no me van a engañar ni a callar porque sé cómo funciona".

Kiko Rivera y los otros nombres de la lista de vetados por Mediaset

Kiko Rivera no es el único que ha quedado fuera de Mediaset tras la "lista negra" que llegó a las redacciones para la creación de los contenidos del grupo. En total son 13, contándole a él, los rostros que ya no aparecen: Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David Flores, Rocío Flores, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila Ortega, José Fernando Ortega, José Ortega Cano, Rosa Benito, Rosario Mohedano y Bárbara Rey.