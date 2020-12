Kiko Rivera anuncia sus pasos legales en contra de su madre, Isabel Pantoja

Kiko Rivera, a través de su equipo de abogados, ha dado a conocer los pasos a seguir en su firme intención de que se cumpla la última voluntad de su padre

Kiko Rivera soltó la bomba hace justo un mes en un plató de televisión, al desvelar que se sentía traicionado por su madre, Isabel Pantoja, y anunciaba su firme determinación ha iniciar un proceso para hacer cumplir la última voluntad de su padre, Paquirri. Anunció medidas legales si su madre no daba un paso al frente y devolvía los enseres personales del torero a los que consideraba sus herederos legítimos. Si no se producía, estudiaría con sus abogados emprender acciones legales, con mucho dolor, ante la idea de tener que ver de nuevo a su madre en el banquillo de los acusados declarando ante un juez. Pero ese paso ya se ha dado al comprobar las maniobras esquivas que la tonadillera ha empleado con sus hermanos, Fran Rivera y Cayetano Rivera. Sus abogados han emitido un comunicado de prensa en el que detallan los pasos que va a seguir su cliente, Kiko Rivera, para que el testamento de su padre se cumpla y recuperar el control de su propia economía.

A primera hora de la tarde el equipo legal que asesora y defenderá los intereses legales de Kiko Rivera han emitido un comunicado de prensa. En él, el bufete de Setién & Villamor Abogados, especialistas en Derecho de Familia y Sucesiones, dan a conocer que los hermanos Francisco Rivera y Cayetano Rivera han solicitado sus servicios de asesoramiento jurídico legal en cuestiones de herencia y sucesiones. Así lo anuncian en el citado comunicado:

“Tras confirmar que don Francisco José Rivera Pantoja ha encomendado la defensa de sus intereses a este bufete y su política de absoluta confidencialidad y el secreto profesional al que nos debemos, nos impide hacer declaraciones de fondo, quedando limitado el uso de la información recibida por parte del Sr. Rivera Pantoja, así como las posteriores indagaciones ya realizadas y otras que se encuentran en trámite, a necesidad de su defensa y asesoramiento o consejo jurídico (…) Tras un estudio exhaustivo del principal asunto encomendado, podemos constatar la existencia de una diversidad de frentes jurídicos legales íntimamente relacionados con el mismo y con los que actualmente nos encontramos trabajando”.

Kiko Rivera ha acudido en diversas ocasiones a reunirse con notarios, asesores legales y abogados para armarse de información que le haga entender qué ha sucedido con la herencia de su padre. Parece que estas reuniones han dado sus frutos y ya están “trabajando sobre las diversas alternativas existentes, tanto judiciales como extrajudiciales, para depurar las posibles responsabilidades de todas aquellas personas que intervinieron activamente tanto en las gestiones que derivaron de la participación hereditaria del Sr. Rivera, como en la administración de los bienes, así como en los actos posteriores que se han realizado hasta la fecha”, explican en el comunicado enviado por los abogados de Kiko Rivera.

Además, desde el bufete de abogados de Kiko Rivera han querido aclarar que hasta el momento no han mantenido conversaciones con ningún otro compañero de profesión “y no se procederá al respecto hasta en tanto dilucidemos las acciones que hemos de adoptar en la defensa de los intereses del Señor Rivera Pantoja que nos ha sido encomendada”, sentencian. Es decir, que por el momento no se ha iniciado acciones legales en contra de Isabel Pantoja ni aquellas personas que participaron en la repartición de la fortuna de Paquirri, pero no se descarta esta vía si es necesario cumplir el objetivo final de Kiko Rivera.