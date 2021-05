Kiko Rivera ha acudido al tanatorio tras fallecer Juan Carlos Tejado por coronavirus para apoyar a Antonio Tejado, tal y como se pueden ver en las imágenes.

Antonio Tejado está terriblemente triste. El sevillano y su familia ha tenido que despedirse esta semana de su padre, Juan Carlos, quien con tan solo 62 años ha muerto por culpa del coronavirus. Tan solo unos meses más tarde que su otro hermano, Antonio, ya son dos los integrantes del círculo de María del Monte que han fallecido por esta enfermedad, un durísimo varapalo al que tratan de hacer frente. Tras varias semanas ingresado, nadie esperaba que este final tuviera lugar, siendo su último adiós un momento profundamente triste. Al conocer la trágica noticia familiares y amigos se han trasladado al tanatorio Mémora Sevilla, donde se han despedido de él, entre ellos, Kiko Rivera, con quien Tejado se ha fundido en un sentido abrazo, tal y como se puede ver en las imágenes.

Mientras Antonio Tejado apenas se ha pronunciado sobre el duro trance al que hace frente, varios han sido los rostros conocidos que le han mandado sus condolencias a través de las redes sociales e incluso en los platós. Kiko Rivera ha posteado en sus stories una rosa que acompañaba de la frase «descansa en paz, amigo», Anabel Pantoja, por su parte, destacaba la personalidad de Juan Carlos en ‘Sálvame’. Un hombre con muchísimo humor y con una gran capacidad de trabajo, prueba de ello, que hasta hace muy poco estuviera trabajando en su negocio culinario en Sevilla.

Su familia está destrozada y, por el momento, no encuentran consuelo a la muerte de Juan Carlos. Entre ellos, Antonio Tejado, hijo del fallecido y quien estaba muy unido a su progenitor. El que fuera colaborador de televisión llegaba a primera hora de la tarde al tanatorio y lo hacía en solitario y sin querer responder a ninguna pregunta de los periodistas. Incapaz de articular palabra y con el único pensamiento de despertarse de esta pesadilla, el sobrino de María del Monte ha agradecido a los reporteros el cariño que le estaban dando en su día más triste.

Allí, María del Monte y Antonio Tejado se han mostrado su apoyo el uno al otro. Con varios gestos de cariño y complicidad entre ellos, tía y sobrino tratan de despedirse en la despedida de Juan Carlos Tejado, alguien muy querido para los dos. A pesar de que se está vacunando a personas con su franja de edad, podría no haber llegado a tiempo para el hermano de la artista. La madre de María del Monte, según han explicado en ‘Sálvame’, no sabría de ninguno de los fallecimientos de sus hijos debido a su delicado estado de salud. Su entorno se lo ha querido ocultar para que no sufra y así lo revelo la cantante el pasado año: «Mi madre se entera de esto y acaba». Unas declaraciones que dio justo después de la muerte de su hermano Antonio, quien murió por la misma enfermedad que ahora Juan Carlos.