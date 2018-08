Que Kiko Rivera ha mejorado considerablemente su estado físico desde que se sometió a una intervención quirúrjica es algo evidente y que sabemos. Y él también lo sabe. Es tan consciente que ahora en redes sociales hace lo que nunca antes había hecho: presumir de tipo y publicar fotografías en su cuenta de Instagram en las que trata de sacar su lado más seductor.

El verano ha llegado y se presta a ello, pero en aquello del posado estival sólo hay una reina: Ana Obregón, aunque parece que Kiko Rivera quiere quitarle ese trono y tenemos la prueba.

Siguiendo los pasos de Ana Obregón

El hijo de Isabel Pantoja está disfrutando, como todos en estos meses, de días de sol y chapuzones en la piscina. Pero se ha venido arriba y se atreve con poses con el torso desnudo al borde de la piscina o tumbado en el césped, que nos han recordado a algunas ya practicadas y mostradas por Ana Obregón a lo largo de los años. De hecho, podríamos afirmar que no hay pose que Ana Obregón no haya probado y no haya plasmado en una fotografía.

¿Que Ana Obregón se sienta de lado y levanta una rodilla mirando a cámara?… Kiko Rivera también.

¿Que Ana Obregón se tumba, sensual, al borde de la piscina?… Kiko Rivera también.

¿Que Ana Obregón se apoya en una pared enfundada en sus gafas de sol y presume de cuerpo?… Kiko Rivera también.

¿No os lo creéis? Pues no os perdáis la siguiente galería de fotografías, porque tenemos las pruebas. Aunque nuestra conclusión es sólo una: Lo sentimos, Kiko, pero ella es insuperable…