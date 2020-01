“Pasando este domingo de sol con mi amiga la mítica #doñarogelia”. Con humor y posando con la muñeca, Kiko Rivera ha compartido una imagen en sus redes sociales en la que se advierte implícitamente se encuentra muy tranquilo a pesar de todos los motivos que le acontecen para no estarlo. Qué mejor manera de dar carpetazo las vicisitudes que le han ocurrido los últimos días que tomárselo con una sonrisa.

Hace una semana el Dj se convertía en el protagonista absoluto de la prensa del papel couché. El Programa de Ana Rosa daba a conocer una supuesta infidelidad del hijo de Isabel Pantoja con un amigo y una chica rubia. Un encuentro en un hotel gallego tras un concierto que además implicaba a más personas en el turbulento asunto: al marido de la joven.

«Intentan hundirme»

Kiko Rivera rompió su silencio asegurando que todo se trata de un plan orquestado al milímetro para atentar contra él. “Yo no me rindo. Intentan hundirme, pero no lo consiguen, me puede quemar el dolor, pero resurjo de entre mis cenizas con esa jodida sonrisa que tengo siempre en la cara”. Mientras tanto, el matrimonio formado por Kiko e Irene dejaban claro su amor a través de comentarios cariñosos por redes sociales.



Por su parte, Irene Rosales tiene claro que todo se trata de un montaje y no ha dudado en llegar hasta la justicia para aclarar este altercado que está ensuciando la imagen de su matrimonio. Pero las declaraciones no acaban aquí. La rubia en cuestión también ha dado su versión sobre la historia en una entrevista concedida a Pepe del Real: “Yo estoy soltera y puedo hacer lo que quiera, pero él tiene una mujer. No sé si me lié con Kiko o no”, admitió asegurando que no se acuerda de lo que pasó esa noche.