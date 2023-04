Kiko Matamoros y Anita, visita cruzada en casa de Laura Matamoros

Kiko Matamoros y Anita Matamoros siguen sin tener ninguna relación. Padre e hija han perdido todo contacto, de hecho, Anita se niega a hablar sobre su 'ruptura' públicamente. "La boda que tengo este verano es la de Loreto Sesma y Willy Bárcenas, que me hace mucha ilusión", dijo hace algunas semanas. De este modo, confirmó que no será una de las asistentes al enlace de su padre y Marta López Álamo el próximo 2 de junio. Y, aunque hacen mucho que no se ven ni hablan, lo cierto es que este fin de semana compartieron tiempo y espacio casi al mismo tiempo. Con una diferencia mínima, visitaron a alguien muy importante para ambos: Laura Matamoros. Visita cruzada que ahora te contamos en SEMANA y que podría disgustar a Marta López, con quien Anita ha tenido algún desencuentro.

Tanto Anita como Kiko se hicieron eco de su encuentro con la influencer, fotos que dejan ver que eligieron el mismo día para ver a la prescriptora de moda. Se acercaron a la casa en la que Laura vive a las afueras de Madrid, una cita en la que rieron, se pusieron al día y bromearon sobre la vida. Anita y Kiko estuvieron a punto de verse, algo que intentan evitar desde hace meses, la cita en casa de Laura puede haber propiciado un cara a cara casi obligado. La tensión es un hecho y hay quien ya ha tirado la toalla, tanto es así que Anita se mantiene al margen de todo lo que tiene que ver con su padre, pero ¿habrá servido la visita a casa de su hermana para que acerquen posturas?

Mientras que Kiko Matamoros aprovechó para ver a sus nietos, Anita se centró sobre todo en Laura, con la que tiene una complicidad increíble. Si bien en el pasado también tuvieron sus más y su menos, con el tiempo han conseguido que su relación se vea fortalecida y en su mejor momento. Son como amigas, entienden mucho a la otra y quieren lo mejor para su hermana, dando igual que en otros aspectos no estén de acuerdo. Cabe señalar que Laura tampoco se lleva bien con Makoke, una inexistente relación que a ellas no les distancia en absoluto y con la que han aprendido a convivir. Saben que no todo es perfecto y que su pasado no siempre ha sido todo de color de rosa.

La que ha sido preguntada por esta coincidencia ha sido Makoke, sin embargo, se ha negado a mojarse. "No tengo nada que decir", han sido lo máximo que se ha arrancado a decir públicamente. Ella conoce a la perfección todo lo que siente su hija, así como sus intenciones en el día de la boda de su padre. Aunque ha optado por el silencio, ha dejado más que claro que apoya a Anita en absolutamente todo. "No tengo nada que decir. Llevo ya 5 años separada. Si decide ir me parecerá perfecto. La apoyo en todo", comentó recientemente.

Marta López, por su parte, ha tenido sus más y sus menos con Anita. Aunque siempre ha remado para que Kiko recupere el contacto con sus hijos, eso no quita que le incomode la presencia de Anita. Al parecer Anita se quejaba de que Marta "la perseguía e intentaba copiarle en redes sociales", lo que provocó un distanciamiento que ha sido imposible de derribar.