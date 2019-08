Kiko Matamoros ha sido operado con éxito, pero el miedo en su familia y amigos caló bien hondo en ellos, dado que, a pesar de que todo ha salido según lo previsto, la operación no deja de revestir su gravedad. Unos tumores en la vejiga le han hecho pasar por quirófano este martes en la Clínica Quirón de Madrid, donde han hecho piña sus seres queridos, entre familiares y grandes amigos, además de su novia, Marta López. Sin embargo, la visita de sus hijos ha sorprendido a propios y extraños, después de años sin mantener contacto.



Vídeo: Marta López da el último parte médico de Kiko Matamoros

La relación entre Kiko Matamoros y sus hijos no ha sido especialmente buena, sobre todo con su hijo Diego Matamoros, con el que ha protagonizado amargos enfrentamientos y cruce de acusaciones graves en los platós de televisión. No obstante, hay momentos en los que hay que dejar las rencillas a un lado y demostrar que, por encima de todo, son una familia, aunque no sean la más unida del papel cuché.



Las visitas más inesperadas a Kiko Matamoros en el hospital

Anita Matamoros ha sido preguntada al respecto a las puertas del hospital esta misma mañana, cuando accedía al edificio con rapidez para conocer de primera mano cómo ha pasado la noche su padre tras la operación. Ha hablado sobre cómo se ha tomado Kiko Matamoros la aparición por sorpresa de todos sus hijos, a excepción de Laura Matamoros, que se encuentra de vacaciones en Argentina con su novio, Daniel Illescas.



No ha querido entrar demasiado en materia, pero no ha tenido reparos en confesar que a su padre le ha hecho ilusión el hecho de que antes de que entrase en el quirófano su hija Irene se presentase en el hospital para darle ánimos. Después, ya una vez operado, hacían lo propio Lucía y Diego Matamoros, con los que no atesoraba una buena relación. ¿Cómo respondió el colaborador de Sálvame ante este gesto de acercamiento? Vea el vídeo para descubrirlo.