Kiko Matamoros: “Soy un mal padre, he llorado mucho por mis hijos”

Kiko Matamoros ha recibido la visita de su hijo Diego Matamoros en el videopodcast 'Amar para vivir'. Aquí junto a su pareja Marta López Álamo reflexionan sobre su vida a través de varias temáticas. En el sexto capítulo, 'Ser padres', tenían la paternidad como centro y no ha dudado en emocionarse al pensarlo. "No me considero un buen padre, siempre lo he dicho. Posiblemente por los traumas que he arrastrado de la infancia", reconocía. Este leía una dedicatoria de su padre cuando se separó de su madre, Marián Flores, que le hacía romperse en lágrimas.

En noviembre de 1997 emprendía su separación y quiso dejarle a su hijo un bonito recuerdo, el libro '25 años de música', con una dedicatoria muy personal y emotiva. "Para mi querido hijo Diego, 25 años de música y un universo de amor. De quien más te ha querido, te quiere y te querrá. Un beso de tu viejo y el abrazo más fuerte", le escribió entonces. Recordar estos momentos le han emocionado: "Quería que supiera que estaba ahí. Tenía la necesidad de decírselo. Me alegro mucho de que lo conserve y me emociona. Yo he llorado mucho por mis hijos". Ser padre le ha supuesto muchos cambios y asume cuáles han sido sus errores. "Fuí hijo de un tiempo donde no eran fáciles las cosas. Había mucho autoritarismo".

A veces huyes del modelo y te equivocas. He errado en ese sentido en la educación de mis hijos porque he sido muy persuasivo y liberal", entendía. El equilibrio se encuentra en el término medio, "ser exigente en una medida que no sea lesiva para el normal desarrollo". Por todo esto les agradece lo generosos que han sido todos sus hijos porque "hemos tenido poco contacto y me considero endeudado con ellos". Diego quiso que no se sintiera mal, que las diferencias quedaron atrás: "Es un tipo exigente, no muy cercano, pero con él tengo buenos recuerdos. Es serio pero quería inculcarnos cultura. Por lo menos a mí me llegaron unos valores que, a día de hoy, mantengo".

Kiko Matamoros: "Tengo que ser consciente de que no viviré con plenitud a mi hijo"

Kiko Matamoros está a tan solo unos meses de distancia su boda con Marta López Álamo. Ambos han decidido dar el paso tras años de relación y afrontan su futuro como pareja llenos de ilusión. Entre esos planes, quizás, pudiera estar una futura maternidad y paternidad. El colaborador de Telecinco tiene claro que, de producirse este hecho, no será como los anteriores. "Hay un condicionante que es mi edad. Tengo que ser consciente de que no voy a vivir con plenitud a mi hijo", explicaba muy seguro a su pareja. Tienen que valorar primero "qué va a cambiar y cómo condiciona" tomar finalmente esta decisión. Era la modelo quien reconocía que "tenemos muchas ganas de tener un hijo" pero supone un cambio de todo su estilo de vida.

En este proyecto de Mtmad la pareja se está mostrando muy abierta y dispuesta a compartir todo su día a día. Hace unas semanas sorprendían hablando sobre el comienzo de su relación y cómo estaba evolucionando. Marta decía muy confiada que "me seducías con las palabras, no solo por el físico" y él reconocía que no había sido una tarea fácil: "Hay muchas cosas que ahora no me dices y que me las decías al principio. Te pregunté que qué le dirías a alguien cuando me conociste y me respondiste que 'me volví loco y que intento olvidarte pero no puedo'".