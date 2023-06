Kiko Matamoros se pronuncia tras la ausencia de su hija Ana a su boda

Ana Matamoros se convertía en una de las grandes ausentes de la boda de su padre Kiko Matamoros y Marta López Álamo el pasado fin de semana. Mientras se celebraba la ceremonia, la influencer se encontraba en Barcelona cumpliendo con un compromiso profesional. Eran muchos los que destacaron esta ausencia y se preguntaban si la distancia entre los dos seguía existiendo. Este distanciamiento comenzó tras la separación del colaborador de Telecinco de Makoke, su primera mujer, en 2018 después de 20 años de relación y haber pasado por el altar. Se realizaron numerosos reproches públicos y son varios los frentes que tienen abiertos entre ellos. "Lo que pasa en los temas familiares se quedas de puertas para dentro, por mi parte se va a quedar de puertas para adentro", eran las únicas palabras que dedicaba a la prensa la joven nada más tomó tierra. En el plató de 'Sálvame' el colaborador reconoció que, aunque "me hubiera gustado que hubiera estado, hay más días en la vida de uno". Su ausencia no significa nada si finalmente retoman la relación de confianza que tenían antes. Aunque sus compañeros insistían, por las informaciones que tenía, que confirmara si se estaban acercando, no quiso. "Lo que haya podido suceder ha sucedido entre nosotros y entre nosotros se queda", dijo al igual que lo hizo su hija en su última aparición. Kiko y Ana Matamoros tienen a alguien en común que estaría remando a favor de la reconciliación: su hija y hermana Laura. Las dos comparten proyectos como influencer y comparten tiempo cada vez que pueden. Es la ex concursante de 'Supervivientes' la que estaría animando a ambas partes a que acercaran posturas. "Esa alianza no la ha hecho Makoke, ha sido Laura la persona que ha logrado que Anita y su padre se acerquen" le aseguró María Patiño a Marta López cuando estaban tratando el tema el viernes de la boda. De hecho saben que la explicación que le dio a su padre para no acudir tenía que ver con no acaparar la atención. Todos se centrarían en esa imagen y es algo que querría evitar a toda costa. "Laura fue la primera persona de mi familia que puso interés en que me acercara a mi hija y la que más veces me ha pedido por favor, porque sabe que de eso depende mi felicidad, ha sido Marta, como ha hecho con el resto de mis hijos", puntualizó después el propio colaborador.

El acercamiento de Kiko Matamoros con sus hijos

En esta ocasión no parece que suceda con Anita como ha pasado con Laura o Diego, sus otros hijos. Con ellos tuvo también diferencias estando en su anterior matrimonio y ahora las circunstancias cambian. "Con mis hijos he tenido un acercamiento que no tenía antes y una confianza y relación que antes no tenía y esto se lo debo a Marta. Es triste que haya sido por ella y no por mí. Marta te agradezco mucho lo que has hecho por mí", le confesó ante las cámaras a la que ya es su mujer.

Diego Matamoros es otro de los que quería que este encuentro se produjese en ese día, una fecha tan especial para su padre. Para él y Marta López Álamo solo tuvo buenas palabras llenas de agradecimiento. Felicidades en mi nombre y en el de todas mis hermanas. Hoy celebramos el día que habéis decidido uniros y respetaros. Sabemos que detrás de tu aspecto férreo existe una mano tendida. Gracias Marta por haber contribuido a facilitarnos ese entendimiento", le dedicó ante su atenta mirada y la de todos los invitados a la basílica de San Miguel en Madrid.