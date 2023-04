Tras varios años sin mantener relación alguna, Kiko Matamoros y Anita Matamoros podrían haber acercado posturas. Hay varios gestos que han hecho saltar las alarmas. El primero de ellos es la visita del colaborador de televisión a su hija, Laura Matamoros, tan solo unas horas antes de que su hermana acudiera al domicilio de la influencer, por lo que podrían haber coincidido en espacio-tiempo. En segundo lugar sería que ambos se habrían vuelto a seguir en sus respectivas redes sociales desde, precisamente, este domingo. Y, por último, un vídeo de Marta López llorando por algo relacionado con Kiko Matamoros que compartió en su perfil de Instagram ha hecho que algunos internautas señalen a un acercamiento de Kiko con Anita como las culpables de las lágrimas. ¿Qué tiene que decir Kiko Matamoros al respecto? ¿Qué hay de verdad con lo último que se ha dicho? No te pierdas las primeras palabras de Kiko. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Kiko Matamoros ha sido visto por las calles de Madrid completamente ajeno a una posible reconciliación entre él y su hija, fruto de su relación con Makoke. "¿De dónde ha salido eso? No es verdad", ha dicho de manera tajante. Además ha asegurado que ni se reencontró con ella en casa de su hija Laura ni ha "dejado de seguirla nunca" en su perfil de Instagram. Además, ha confesado que las lágrimas de su prometida, Marta López, "no tienen nada que ver con mis hijos". Sin querer dar muchos más detalles, el colaborador de televisión ha seguido con sus quehaceres laborales antes de acudir a su puesto de trabajo donde, inevitablemente, también ha hablado sobre este tema.

El colaborador de televisión ha confirmado que no se reencontró con su hija, Anita Matamoros

Kiko Matamoros ha querido volver hacer hincapié en que él nunca le dio el 'unfollow' a Anita Matamoros ni que se reencontró con ella en casa de Laura Matamoros. "Yo había quedado para ver a mis nietos, para ir al cine, comimos, estuvimos en el cine con Marta y con otra hija mía, luego nos fuimos a casa a merendar, estuvo Marta enseñándole a jugar al ajedrez... y se fue para su casa a las 7 más o menos de la tarde porque yo tenía que prepararme para ir al debate", ha explicado el colaborador de televisión.

"No soy un gilipollas y no voy a entrar en historias que se han creado con no sé qué fundamento. No he coincidido con Ana en casa de Laura ni le llegué a ocultar eso a Marta ni muchísimo menos. Lo primero es porque ella es la primera que siempre ha estado preocupada por mi relación con mis hijos y para que eso se produzca", ha dicho. También ha revelado que las lágrimas de Marta López son "sobre un tema personal" que no tiene nada que ver con sus hijos, pero sí un "tema profesional que a veces ya se pasan de castaño oscuro".

Kiko Matamoros ha querido mandar unas palabras de cariño a Marta López

Antes de finalizar su intervención, Kiko Matamoros ha querido dedicarle unas palabras a su pareja, ya que ella ha sido la causante de su acercamiento con algunos de sus hijos: "Yo con mis hijos he tenido un acercamiento que no tenía antes y una confianza y relación que antes no tenía y esto se lo debo a Marta. Es triste que haya sido por ella y no por mí. Marta te agradezco mucho lo que has hecho por mí".