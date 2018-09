Kiko Matamoros, acorralado por las críticas palabras de Makoke

7 La acusación velada a su marido

Makoke excusa su silencio en el hecho de que está sufriendo. No habla con la prensa no porque no tenga una verdad que contar, sino por respeto a su hija, Anita Matamoros, a la que desea proteger por encima de todo de la vorágine informativa que ha trascendido tras el anuncio de su separación. Ahora bien, deja entrever que este no es el caso de su marido: “Tengo una hija y yo no comercializo con mi dolor”.