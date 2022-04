Quedan pocos días para que Kiko Matamoros se suba al avión en el que ponga rumbo a Honduras para participar en la nueva edición de ‘Supervivientes‘. El colaborador de ‘Sálvame‘ sabe que es una experiencia única, aunque esto signifique que va a estar alejando de los suyos. Especialmente, a su chica, Marta López Álamo, y a sus hijos. Emocionado al pensar en ellos, el también colaborador de ‘Viva la vida‘ no podía evitar romperse al hablar de su hija pequeña, Anita Matamoros.

En su última intervención en ‘Sálvame’, Kiko Matamoros se ha dirigido a su hija, con la que lleva más de un año sin hablarse y completamente distanciados. El colaborador de televisión ha reconocido que lo está pasando mal por la situación por la que están pasando, aunque no tira la toalla y espera que algún día vuelvan a retomar su relación.

«Es una pena que llevo dentro y no me es fácil. Uno se acostumbra. No quiero esperanzas. Solo quiero que mi hija sepa que la quiero. No necesito ni hablar con ella. El día que necesite algo está en mi mano, no me lo tiene que pedir nadie porque está de mí hacerlo. He tenido situaciones más difíciles con otros hijos y no les he dejado de querer», ha expresado con un nudo en la garganta.

Visiblemente conmovido, Kiko Matamoros ha reconocido sus errores como padre ante las cámaras: «Sé que no soy el mejor padre del mundo, no me lo tiene que decir nadie, pero sé lo que los he querido, lo que los quiero y lo que estoy dispuesto a hacer». Al escucharlo, Terelu Camposno ha dudado en compartir con la audiencia lo que piensa del distanciamiento con Anita.

«Me has dejado sin palabras. No sé si uno es el mejor padre o no. Si me preguntan a mí si soy la mejor madre, probablemente tampoco. Ponernos una medalla en ese aspecto es tan complicado… Uno cree que hace las cosas como mejor cree que puede hacerlas y siempre pensando en ellos. Espero que no te moleste. Muchas veces le he dicho a Kiko que debía haber una conversación y tu en el afán de hacer lo mejor para ella… Me has explicado a mí ‘creo que no le puedo dejar pasar determinadas cosas porque no es bueno para ella’. No es bueno pronunciarse así. A la larga no va a ser positivo…. Al final, lo más difícil es decirle a un hijo ‘no», comentaba la malagueña.

