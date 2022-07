Han pasado solo dos días desde que Kiko Matamoros pidiera matrimonio en directo a su novia, Marta López Álamo, en el plató de ‘Déjate Querer’. El colaborador de ‘Sálvame‘ aprovechaba su visita al programa, adonde fue con su pareja, para decirle delante de millones de espectadores que quiere convertirse en su marido. Su gesto ha sido muy criticado por sus compañeros, ya que no entienden por qué expone su relación, a pesar de que su chica insiste en no ser un personaje mediático. «Lo hice con la mejor intención del mundo», ha aclarado, antes de revelar nuevos detalles sobre el enlace del que tanto ha pensado durante su estancia en ‘Supervivientes‘. «Me caso plenamente enamorado plenamente consciente de lo que quiero y lo que hago y plenamente consciente de cómo voy a gestionar mi vida y la suya».

El colaborador ha explicado que un año después de comenzar su romance con Marta supo que quería contraer matrimonio con la modelo: «Cumplí un año y pico con ella, pero nos cogió el covid y todo se fue atrasando. Luego me desinflé un poco, pero tras estar en ‘Supervivientes’ he decidido que no quiero esperar mucho más tiempo«. El madrileño y su chica aún no han puesto fecha a su boda, pero esta podría tener lugar dentro de «seis o nueve meses, o a lo mejor antes, pero no lo puedo decidir ahora».

«Me quiero casar por la iglesia», anuncia Kiko Matamoros

Uno de los motivos por los que aún no han fijado fecha es que el lugar de la ceremonia está muy demandado y aún hay trámites que ambos deben hacer para la reserva: «Hay una serie de formalismos que hay que cumplir. Me quiero casar por la iglesia. Hay formalismos porque en la iglesia que me quiero casar es un espacio muy solicitado».

Enamorado como nunca antes lo había estado, Kiko Matamoros está seguro del importante paso que va a dar: «Con Marta estoy seguro de que me quiero casar. Con Makoke solo quería hacer un fiestón. Fue una fiesta divertidísima, con DJ Nano, con Fonsi… Fue un pedazo de fiestón. Vi a mis amigos felices y la gente se fue contenta. Me divertí con mis amigos». Esta vez será algo diferente. Habrá fiesta, sí. Pero ante todo habrá mucha complicidad y amor. Sus sentimientos son tan sinceros que por eso le pidió a Marta que se case con ella en directo: «Como se lo había pedido en ‘Supervivientes’ en un arrebato de añoranza, lo he dicho tres cuatro o cinco veces que me quiero casar con ella. Mis ganas se refuerzan allí porque he estado tres meses fuera de casa, tienes mucho tiempo para pensar y es una de las cosas que traía en la cabeza cuando vine«.

Este martes, Matamoros ha contado las conversaciones que mantuvo con Anabel Pantoja en las costas de los Cayos Cochinos. Allí, su compañera le confesó sus dudas tras su separación de Omar Sánchez: «Me dijo ‘me tengo que aclarar, me tengo que aclarar con muchísimas cosas. Ella entró allí con muchísimas dudas y creo que las tiene resueltas en todos los aspectos».