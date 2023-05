Kiko Matamoros responde a los reproches de Makoke sobre su matrimonio: "Debí divorciarme ocho años antes"

El mes de junio ya está marcado en el calendario para Kiko Matamoros y Marta López Álamo. Tras comprometerse hace meses, se darán el sí quiero ante cientos de invitados en la capital madrileña. Este enlace es el tercero para el colaborador y el primero para la modelo. Con la cercanía de este momento son muchas las preguntas que ‘Sálvame’ se está haciendo recordando las anteriores bodas de su colaborador. Su último matrimonio, con Makoke, duró cerca de dos años y todavía queda en el aire por qué dieron el paso después de más de 15 años siendo pareja. “Me tenía que haber separado 8 años antes de casarme ahí, es la verdad de mi vida”, reconoce.

Makoke y Kiko Matamoros se casaron en septiembre de 2016 en un sonado enlace después de una larga relación que comenzó en 1999. Ambos tienen percepciones distintas de las razones que les llevaron a formalizar la relación así si existían dudas: “Fue mucho que ver con la inercia de la relación, de la comodidad, en que no se repitiera un modelo que se ha vuelto a repetir”, reflexiona el colaborador. Ese 16 de septiembre cuando se produjo el enlace lo recuerda como otro día: “Cualquier día que haya pasado con un hijo mío está por encima de ese día. Fue muy divertido, una celebración que estuvo muy bien pero nada más”.

Ve las fotos de ese momento y recuerda más la espera de la llegada de la novia que lo pudo significar. “Lo pasamos bien después de los tres cuartos horas de espera. Anda que no tengo días con mis padres, mis hijos y hermanos para que estén por encima de ese día”, les repetía a los compañeros que intentaban entender su punto de vista. Recordaba, como lo hizo el día del aniversario de 'Sálvame', a Mila Ximénez y las opiniones que su amiga le dio por aquel entonces: "Mila vio lo que sufrieron mis hijos, lo mal que lo pasaron y, cuando hablaba conmigo, me daba esos consejos".

La versión de Makoke: “Tenía que haberme separado hace ya 10 años”

Makoke y Kiko Matamoros se separaron dos años después de su boda y se han reprochado públicamente lo sucedido. Al igual que el colaborador de ‘Sálvame’, el rostro de ‘Fiesta’ hablaba sobre la boda que protagonizaron y asume haberse casado “después de, se supone, 18 años de amor. Luego me he enterado que no”. Para ella el motivo de dar el sí quiero fue “quemar el último cartucho a ver si funcionaba”. Al igual que su ex marido entiende que no se tenía que haber producido la celebración: "Tenía que haberme separado hace ya 10 años".

La diferencia entre los años en las versiones de uno y otro lo explica Kiko Matamoros con el punto de inflexión donde él lo sitúa: "Sucede un episodio, que todo el mundo conoce porque fue público y yo, desde entonces, viví otro tipo de relación, otro tipo de vida y tenía otras expectativas de pareja. No hay más". Son tantos los cambios que ironiza con ellos tras saber que el colaborador de Telecinco y Marta López Álamo se casarán por la iglesia, a diferencia de lo que sucedió con ellos: “Se habrá hecho creyente”.