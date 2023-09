A través de los focos de la televisión, Kiko Matamoros muestra su lado más polémico, pero gracias a las redes sociales descubrimos su perfil más tierno. El colaborador ha disfrutado de un planazo de fin de semana junto a su hija Laura y su nieto mayor, Matías, de 5 años. La familia, seguidora del Real Madrid, ha acudido al Santiago Bernabéu para presenciar la victoria del equipo blanco contra el Getafe.

Una divertida tarde en familia de la que Laura Matamoros nos ha hecho partícipes. "Queda claro, ¿no? Qué nada más 🤍", indicaba feliz. La jornada ha estado repleta de emociones, incluso Kiko Matamoros se levantaba de su asiento para increpar al árbitro. No han faltado las fotos tanto dentro del estadio como a las puertas del mismo y los momentos cómplices entre madre e hijo, también abuelo y nieto. No hay duda que el niño se lo ha pasado en grande y ya comienza a ser un hincha del club. Iba perfectamente ataviado con la equipación blanca. El colaborador estaba acompañado por su mujer, Marta López Álamo, con quien se casó el pasado mes de junio en el marco de una sonada boda celebrada en Madrid.

Kiko Matamoros y Marta López: un frenético verano

El colaborador ha regresado a Madrid después de un verano en el que no ha parado ni un solo instante. Se trata del primero que vive casado con la 'influencer', su tercera esposa. Su última parada ha sido Italia, país en el que ha recalado en distintas ciudades. Tras alojarse en un lujoso hotel de Roma, la pareja ha visitado Venecia. La cosa no queda ahí porque el matrimonio, además, ha viajado en el mes de agosto a Tulum, México. Una reconfortante estancia en la que se relajaron en sus paradisíacas playas. Por si no fuera poco también han tenido tiempo de viajar a Kenia y París.

La luna de miel de Kiko Matamoros y Marta López Álamo tuvo como escenario Sri Lanka. Un increíble viaje que marcaba el inicio de un nuevo capítulo de sus vidas. La pareja se casó después de cuatro años de relación. Se comprometieron el año pasado tras el paso del colaborador por 'Supervivientes'. "He decidido que me quiero casar contigo. Vamos a pasar, si tú quieres, por el altar, vestida de blanco como tú quieres. Quiero hacerte feliz y vivir todos los días de mi vida pendiente de ti y para ti", afirmó Kiko en el plató del reality.

1 de 3 Una divertida tarde en familia para Laura Matamoros 2 de 3 La 'influencer' se deshace en besos a su hijo mayor, Matías 3 de 3 El pequeño disfrutó al máximo con el partido del Real Madrid