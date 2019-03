9 Kiko Matamoros, muy arrepentido

El colaborador ha mostrado su arrepentimiento por la pelea que protagonizó con Makoke el pasado sábado en directo. Un enfrentamiento que no le ha beneficiado para nada y, aunque se excusa con que su ex le provocó, sabe que algunas de sus palabras no estuvieron acertadas, como el hecho de llamar “cerda” a la madre de su hija.

