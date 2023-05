Kiko Matamoros, muy directo contra Makoke: "Me ha parecido algo absolutamente sucio"

Makoke respondía este pasado fin de semana a las palabras de Kiko Matamoros sobre su boda. El colaborador de 'Sálvame' desveló que, cuando se produjo la unión, no estaban enamorados y le daba la réplica. Para ello mostró un mensaje que este le habría mandado nada más separarse y que podría, en palabras de 'Fiesta', "dinamitar su boda con Marta López Álamo". Cada uno cuenta la historia como quiere. La operación de este fin de semana me ha parecido algo absolutamente sucio, ruin", sentenció en directo tras escuchar las palabras de su expareja. No da crédito a que ahora exponga este tema y de esta forma: "Esta señora para tener algún interés tiene que hablar de mí". De hecho, para demostrar a todos que la versión válida es la del relaciones públicas, desvela lo que realmente sucedió días antes de su enlace.

"No me casé enamorado. Ya conté en una ocasión que el mismo día, la misma mañana que me casé, había estado con otra señora. Estoy hasta las narices de la utilización que se hace, tenía una relación que conocían mis compañeros", lanza enfadado por ser cuestionado públicamente. Ante la sorpresa de algunos de los presentes en plató, solo le daba la razón en una de las críticas que Makoke realizaba: "Ella me sorprendió en más de varias ocasiones y voy a excusar el relato. No quiero contarlo por innecesario". El mensaje que se estaba usando para sembrar dudas entre Marta López y Kiko Matamoros tiene otra historia diferente a la que Makoke narra, según el propio colaborador.

"Me habían detectado un problema en la vejiga y me tenían que extraer un pólipo. Estando en el hospital me manda un mensaje conciliador y amable, dándome ánimos. Yo le correspondo con ese texto", explica seguro. Su actual prometida está al tanto desde el comienzo de su propia relación de que esto se estaba produciendo. Es esto lo que provoca su enfado y las palabras tan directas que le está dedicando a su ex pareja: "El mensaje lo conoce Marta desde el primer día porque se lo envié". Le pide encarecidamente que haga memoria y cuente las cosas como habrían pasado: "Se le olvidó decir que seguimos teniendo el juicio porque ella sigue sosteniendo que he cometido tres delitos. Se le olvidó decir que la Fiscalía solicita el sobreseimiento y sigue pidiendo una orden de alejamiento cuando hace un año quería haber ido a 'Supervivientes' conmigo...".

El mensaje que Makoke muestra en 'Fiesta': "No soy una ingenua que se casa por hacer una fiesta"

"La verdad, no sé cómo saldré de esta...Ni lo que me espera por delante. Estos días me he acordado bastante de cuando los tiempos fueron buenos y te he podido recordar de la mejor manera", comenzaba el mensaje que Kiko Matamoros le envió a Makoke. El colaborador ya explica que fue a raíz de un ingreso hospitalario que se lo mandó y que utilizarlo ahora es descabellado. "Te ruego que no le cuentes a nadie de este mensaje, aquí cada uno interpreta las cosas", le pedía para finalizar.

Makoke está molesta porque las palabras de su ex pareja, a su parecer, la dejan en un mal lugar: "No soy una ingenua que se casa por hacer una fiesta. Me mandó un mensaje precioso de amor después de 18 años por fin que era lo que nos merecíamos". De hecho, cuando deciden separarse una de las dos partes tenía interés en, al menos, intentar arreglar las cosas. "No quiero saber más de él, llevo cinco años aguantando y no perdonaba, era horroroso. No se dio por vencido. Le decía lo de la infidelidad tuya y me respondió que ya estábamos en paz. Me fui a Ibiza porque él se fue a Marbella y luego me contaron cosas", explicó.